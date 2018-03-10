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洛城品味台灣特展 文學美食電影饗宴

中央社2018/03/11 07:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯10日專電）「品味台灣-台灣美食與文學」特展，當地時間9日晚在洛杉磯台灣書院畫廊揭幕，首場活動結合開幕酒會與「當電影遇上美食」講座，回響熱烈。

根據洛杉磯台灣書院發布的新聞稿，參加開幕酒會的觀眾，參觀焦桐、韓良露、韓良憶等飲食文學家的英譯文學作品及照片，展場也陳列了中文原始出處，與展牆上的英譯作品。

會場並陳列珍珠奶茶、鐵路便當、滷肉飯、烤香腸、潤餅、爆米香的立體模型，維妙維肖，開幕酒會就是以模型的6種庶民美食，讓觀眾體驗標準的台式辦桌文化。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長夏季昌致詞指出，2015年CNN票選全球10大美食地點中，台灣以壓倒性的票數拿下世界冠軍。對許多外國朋友而言，台灣是全球美食王國；對台灣人而言，美食除了是珍貴的文化資產，更是創作的靈感來源。

首場講座由食物造型師李宛蓉（Anna Lee）與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授紀一新對談，分享如何由台灣美食的記憶中，運用於電影拍攝。

像是史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的電影「異種」（Extant），劇中外星食物，就是取材於她兒時在台灣品嘗的涼圓作發想。

「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），有個橋段是主角流浪到島上，狼吞虎嚥吃下的樹根，其實是山藥灑海苔粉的傑作。

洛杉磯台灣書院表示，下一場美食與文學講座訂於4月6日晚間7時至9時，屆時將邀請台灣美食教父焦桐與加州大學聖地牙哥分校（UCSD）教授廖炳惠對談。1070311

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