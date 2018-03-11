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大埤兩警逮人遭咬傷　忍痛執勤獲致慰問金

記者簡勇鵬／雲林報導2018/03/11 10:25
▲大埤所卓、林兩警遭犯嫌咬傷，留下又紅又腫的齒痕仍忍痛不鬆手。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.10.11）
▲大埤所卓、林兩警遭犯嫌咬傷，留下又紅又腫的齒痕仍忍痛不鬆手。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.10.11）

大埤所警員卓育秋收假途中，戴著妻子路過發現同事正在追捕抗拒盤查的張姓竊盜通緝犯嫌，立即停車加入緝捕，卓、林兩警手臂遭企圖脫逃的張嫌咬傷，但仍忍痛絕不鬆手，合力和李姓女警順利將張嫌逮捕就範，其負傷堅持執勤精神，獲長官肯定前往慰勤並致慰問金。

斗南警分局大埤所警員林于聖和女警李思嫻執行巡邏勤務時，10日晚上19時40分在台一線與大埤路口，發現張姓竊盜通緝犯（男、88年次、斗南鎮人）手持鋁梯乘坐重機車後座，上前盤查時卻遭張嫌卻抗拒逃逸，並和追捕的兩警拉扯抗拒。

這時，收假返所途中的大埤所警員卓育秋正好載著妻子路過，看到同事正在追捕張嫌時，立即停車把妻子丟在一旁，加入圍捕並合力將張嫌逮捕到案；並在張嫌外套內側左邊口袋內，查獲毒品吸食器1支、殘渣袋1枚，張嫌也坦承施用毒品安非他命，於是依竊盜通緝案、妨害公務案、違反毒品危害防制條例案移送偵辦。

過程中，張嫌企圖讓員警鬆手得能脫逃，竟然張口咬傷卓、林兩警，造成卓警右手臂，林警右手腕留下又紅又腫的齒痕和多處擦傷，但兩員仍忍痛絕不鬆手，並獲支援警力協助將張嫌順利逮捕到案。

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