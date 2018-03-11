廢核遊行下午登場 能源未來展打頭陣

（中央社記者吳欣紜台北11日電）311廢核大遊行今天下午將在凱道登場，上午將由翻轉能源未來展區打頭陣，預估會有2000到3000人參與遊行。

福島核災至今將屆7週年，環保團體今年也舉行311廢核大遊行，遊行今天下午在凱道登場，主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，除了督促政府儘速廢止核電外，也提醒社會必須開始面對核電除役及核廢料處置的高昂代價。

今年遊行訴求為「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」，要求政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制、提升能源效率與電力管理、核一及核二提前除役、儘速廢止核四等訴求。