台塑Q2看好PVC等產品 價量齊揚添動能

台塑董事長林健男指出，冬季過後 PVC 進入需求旺季，且亞洲產能供應減少，印度政府大力推動基礎建設，將大幅帶動 PVC 需求，美國也同樣擴大基礎建設，PVC 出口量將逐漸減少，加上中國 PVC 廠投資成本上揚，有助推升價格，預估 PVC 價格持穩趨漲。

農曆春節假期過後，下游客戶啟動庫存回補，加上市場乙烯供應量減少，台塑 (1301-TW) 本季營收可望在石化產品價格上漲下同步勁揚，展望第 2 季，台塑看好 PVC、液鹼、PE、AN、MMA 與 AE 等，並預期在石化產品價格與銷量同步增加下，營收將較第 1 季成長，後市展望樂觀。

液鹼價格目前已止跌反彈，林健男表示，預估中國 3 月冬季限產結束後，需求將增加，進而推升價格上揚，另一方面，鋁業全能生產與紙業景氣看好等因素，都為液鹼需求增加添動能，預期 3 月中旬後，價格可望明顯上揚。

PE 部分，林健男指出，由於農曆春節後管材料需求增加，預期 HDPE 後市買氣熱絡，價格可望維持高檔，而 LLDPE 則在帆布市場與包材薄膜料需求增加下，買氣可望提升，價格持穩；從供給面來看，亞洲將有 6 座 PE 廠於第 2 季歲修，有利 PE 價格走堅。

AE 方面，林健男表示，第 2 季將進入塗料需求旺季，加上原料丙烯價格看漲，預期 AE 價格持穩向上。

AN 受惠市場供需持續偏緊，林健男認為，歐美地區 AN 下游需求強勁，能銷往亞洲的現貨數量有限，且中國第 2 季有多家 AN 廠將停車歲修，佔全球產能 23.9%，使市場供應偏緊，後市行情看漲。至於 MMA 則在市場供需穩健下，行情可望維持高檔盤整。