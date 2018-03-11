超跑／一人一狗征服戈壁　雷納德盼用動人故事帶來正能量

Leonard首遇Gobi時，當時他正在中國戈壁大沙漠參加極地超級馬拉松(The 4 Deserts Race Series)比賽，突然間Gobi就加入了他，並且和他一同跑了好幾站的距離，而這樣一人一狗的奇妙組合就這樣一起渡河、一起露營、一起進食，不知不覺中雙方產生了很深的羈絆，再也離不開彼此。

超馬選手Dion Leonard(雷納德)和狗狗Gobi在中國戈壁沙漠一起長跑126公里的傳奇故事，已經為不少人所知，大家也都為Gobi最終能找到一個好歸宿而感到開心。而在昨(10)日的棲蘭林道越野超跑賽，Leonard也有出賽，他也趁機和大家分享了Gobi和自己相處的近況。

之後Leonard回到蘇格蘭後，仍一直掛念著Gobi，最終他在網路上發起了「Bring Gobi Home」的活動，順利籌到了足夠的經費，雖然過程一波三折，但所幸他們最終還是順利團聚了。

這一次來台參賽，Leonard表示自己本來是要參加大陸的另一項比賽，但剛好在網路上看到了棲蘭林道賽的資訊，被這一次美麗的賽道所吸引，所以就毫不猶豫的報名了。



▲超馬選手Dion Leonard。（圖／黃建霖攝）

不過，這一次Gobi並沒有跟隨主人前來參賽，Leonard表示自從他收養了前者之後，就沒有再帶他參加任何馬拉松比賽了。但他也分享了Gobi的近況，他表示回國檢查後，他們得知Gobi目前大概是3到4歲，並且將他們相遇的6月20日訂為牠的生日。雖然目前不再參加比賽，不過平時Gobi還是會跟女主人一起出去運動。

這一次來台參賽僅獲第12名，Leonard認為自己並不算發揮得很好，然而他表示自己這一次並不是專注在賽事上，而是希望能欣賞沿途檜木和台灣杉組成的美麗景緻，他認為這是「非常好的時刻」。另外他也表示自己雖然沒來過台灣，但過去到過大陸幾趟，對於麻婆豆腐等中國菜很喜歡，這一次在台灣也希望能有機會到處走走看看。



▲超馬選手Dion Leonard。（圖／黃建霖攝）

Leonard過去在2016年曾出版《帶戈壁回家》，書裡分享了他和Gobi相遇、相知的點點滴滴，而如今此書的中文版也將上市了，未來甚至有機會翻拍成電影。

Leonard受訪時說，在之前收養Leonard的過程中，他受到很多華人網友以及媒體的幫助，因此他很希望能回饋這一切。近年東亞的天災相當多，他也希望能用這本書，為大家帶來一些正能量。另外，也盼能藉此讓更多人注意到流浪狗和動物問題。

而當被問到日後有沒有打算在收養其他狗狗時，Leonard笑說自己目前已經有一狗一貓，加上他很怕Gobi會吃醋，所以目前沒有這個打算。



▲超馬選手Dion Leonard。（圖／黃建霖攝）



▲狗狗Gobi和他的新書。（圖／翻攝自Leonard個人IG）