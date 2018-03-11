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中央社

收集廟尪仔 醫師王福源成立文化館

中央社2018/03/11 09:09
中央社 地方 / NOWnews
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交趾陶原鄉之3（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）嘉義市醫師王福源自幼迷戀交趾陶，西元1991年發現有一批城隍廟的「廟尪仔」流落民間，於是賣了兩張股票將交趾陶買回家，後來索性成立專門蒐藏交趾陶的祥太文化館。

祥太文化館長王福源表示，小時候到城隍廟拜拜，看到俗稱「廟尪仔」的交趾陶作品，覺得非常漂亮；可惜，城隍廟於1980年擴建時，廟內多尊由潮州、泉州兩派匠師「拚堵」創作的交趾陶作品被拆毀而遺失。

西元1991年，當時已擔任醫師的王福源，發現這批流落民間的「廟尪仔」被收藏在嘉義縣大林鎮一家銀樓裡，幾經洽詢，最後他賣掉兩張股票、花了近新台幣200萬元將這批交趾陶作品買回家。

此後，王福源與妻子魏麗嫥開始蒐集交趾陶藝品，並曾在國內外古物拍賣會場，甚至遠赴佳士得、蘇富比等國際知名拍賣會場，收購台灣早期交趾陶作品及相關文物，後來於2003年成立祥太文化館。

祥太文化館成立後，王福源第一批蒐藏的城隍廟「拚堵」交趾陶成為鎮館之寶，不僅典藏台灣釉陶之美，也具有傳世價值。文化館內同時蒐藏佛像雕塑、華夏古陶瓷等文物。

王福源指出，他蒐藏的台灣交趾陶作品，作者包括葉王、柯訓、洪坤福、蘇陽水、陳專友、陳天乞、洪華等人，表現台灣早期交趾陶的「形、神、色」之美，從各家作品中，彷彿可以看到藝術家賦予彩陶新生命。

嘉義市文化局代理局長饒嘉博表示，民間蒐藏、成立交趾陶文化館，讓民眾可以看到「嘉義燒」的多樣性。自從藝師林添木將交趾陶轉型為藝術品後，交趾陶已不再受限於「廟尪仔」的傳統，甚至發展出各種題材與文創商品。

他說，嘉義地區的交趾陶藝師也走入社區、校園，教導親子、學生捏製交趾陶，藉此推廣交趾陶藝術，發展生活美學藝術創作，妝點校園，讓「台灣絕技」在交趾陶原鄉扎根。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070311

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