收集廟尪仔 醫師王福源成立文化館

交趾陶原鄉之3（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）嘉義市醫師王福源自幼迷戀交趾陶，西元1991年發現有一批城隍廟的「廟尪仔」流落民間，於是賣了兩張股票將交趾陶買回家，後來索性成立專門蒐藏交趾陶的祥太文化館。

祥太文化館長王福源表示，小時候到城隍廟拜拜，看到俗稱「廟尪仔」的交趾陶作品，覺得非常漂亮；可惜，城隍廟於1980年擴建時，廟內多尊由潮州、泉州兩派匠師「拚堵」創作的交趾陶作品被拆毀而遺失。

西元1991年，當時已擔任醫師的王福源，發現這批流落民間的「廟尪仔」被收藏在嘉義縣大林鎮一家銀樓裡，幾經洽詢，最後他賣掉兩張股票、花了近新台幣200萬元將這批交趾陶作品買回家。