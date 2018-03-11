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中央社

嘉義城隍廟交趾陶 潮州泉州匠師競技

中央社2018/03/11 09:09
中央社 地方 / NOWnews
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交趾陶原鄉之2（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）嘉義市城隍廟拜殿的交趾陶，是由泉州、潮州兩派匠師「拚堵」的結果，建廟時雙方各據廟內兩側對場競技，作品栩栩如生，這種匠師之間的競合關係，至今仍傳為佳話。

地方文史工作者、金龍文教基金會董事長蔡榮順表示，交趾陶原本是寺廟、宗祠、宅第建築的傳統裝飾品，也是集捏塑、彩繪、燒陶於一身的藝術，屬於低溫多彩釉陶，色彩絢麗，最能代表寺廟工藝之美。

他說，嘉義有多家寺廟的交趾陶作品，乍看之下，好像是出自同一門派或同一匠師的手法，但細看或經專人解說，才知是名匠「對場」的結果，其中又以嘉義市城隍廟的「水車堵」最具代表性。

蔡榮順表示，嘉義市城隍廟在日本昭和11年（西元1936年）重建時，拜殿兩側的水車堵，分別禮聘潮州派匠師林添木（西元1912～1987）、泉州派匠師陳專友（西元1911～1981）競技，展現各自門派的特色。

南華大學視覺藝術與設計學系教師江美英指出，嘉義城隍廟建廟有300多年歷史，1936年重建時，拜殿水車堵龍邊（左側）是由泉州派施作，虎邊（右側）交由潮州派創作。

有趣的是，城隍廟橫梁「至誠前知」匾額下方的交趾陶作品，也是林添木、陳專友「拚場」的結果，兩位名匠各完成一半，在中間接合，雙方作品都非常細膩傳神，渾然一體，有如出自同一匠師之手。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，「至誠前知」匾額是清同治3年（西元1864年）由嘉義知縣白鸞卿所提，匾下的交趾陶有林添木落款，而林添木正是有「台灣交趾陶第一人」之稱的葉王傳人。

葛永樂指出，泉州、潮州兩派「拚堵」結果，潮州派被地方耆老評選較優，當年因此贏得廟方提供的額外獎金。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070311

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