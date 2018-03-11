嘉義城隍廟交趾陶 潮州泉州匠師競技

交趾陶原鄉之2（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）嘉義市城隍廟拜殿的交趾陶，是由泉州、潮州兩派匠師「拚堵」的結果，建廟時雙方各據廟內兩側對場競技，作品栩栩如生，這種匠師之間的競合關係，至今仍傳為佳話。

地方文史工作者、金龍文教基金會董事長蔡榮順表示，交趾陶原本是寺廟、宗祠、宅第建築的傳統裝飾品，也是集捏塑、彩繪、燒陶於一身的藝術，屬於低溫多彩釉陶，色彩絢麗，最能代表寺廟工藝之美。

他說，嘉義有多家寺廟的交趾陶作品，乍看之下，好像是出自同一門派或同一匠師的手法，但細看或經專人解說，才知是名匠「對場」的結果，其中又以嘉義市城隍廟的「水車堵」最具代表性。