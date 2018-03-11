交趾陶原鄉 日本人將嘉義燒推向國際

交趾陶原鄉之1（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）「交趾陶被譽為台灣絕技，卻是日本人將它推向國際舞台」，嘉義市文化局代理局長饒嘉博說，嘉義是交趾陶原鄉，因此有另一個名稱「嘉義燒」。

饒嘉博表示，「嘉義燒」在世界嶄露頭角，是清末藝師葉王（西元1826～1887）的作品被日本人送到法國巴黎參加萬國博覽會，驚動國際藝文界，因而贏得「台灣絕技」美譽。

他說，嘉義市建有全國唯一的交趾陶館，館內蒐藏色彩斑斕、絢爛繽紛的交趾陶作品，令人目不暇給，由於台灣陶瓷史上有關交趾陶記載並不多，因此嘉義市交趾陶館展示的作品、蒐集的源流探考，極具參考價值。