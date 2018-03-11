NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈最硬後台！朋友媽媽國考靠「他」罩李玉璽霸氣認愛她　她多次出入李家跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
國防軍武

刑鑑中心數位鑑識實驗室　資訊證據無所遁形

軍聞社2018/03/11 08:05
▲ 憲兵刑事鑑識中心數位實驗室運用資訊設備及軟體，試圖將證物中已被刪除的資訊檔案還原，找到關鍵證據。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 憲兵刑事鑑識中心數位實驗室運用資訊設備及軟體，試圖將證物中已被刪除的資訊檔案還原，找到關鍵證據。（軍聞社記者周力行攝）
數位證物包含手機、平板、筆記型電腦及各式儲存裝置等。（軍聞社記者周力行攝）

（軍聞社記者周力行臺北11日電）資訊科技日新月異，運用電腦設備及行動裝置進行的犯罪活動成為時代趨勢，但您以為這些證據只要刪除後就萬無一失了嗎？「凡走過必留下痕跡。」數位鑑識，可以讓所有資訊證據，無所遁形。

　憲兵刑事鑑識中心數位鑑識組組長曾少校指出，該中心在民國97年4月1日起，增設「資料統計組」，初期專責犯罪紀錄管理及電腦鑑識支援工作，並持續申請經費建置實驗室及培育鑑識人才，經過多方努力，高等法院檢察署於98年6月增列該組為「概括選任鑑定機關」，開始協助司法警察機關偵辦數位證物案件；99年7月正式更銜為「數位鑑識組」，重新定位為行動裝置及儲存媒體的專業鑑驗單位。

　曾少校指出，數位證據（如數位照片或通聯紀錄等）是無實體、非物質的，並具有可輕易複製與修改等特性，因此，數位證據的蒐集必須遵守「在不改變或破壞證物情況下取得原始證物」、「證明所抽取的證物來自扣押證物」及「在不改變證物的情況下進行分析」3大原則，故在實務工作上，實驗室會透過防寫裝置製作副本，並以副本進行鑑定分析，後續出具的鑑定報告亦會檢附「雜湊值」（可顯示是否遭竄改）資訊，以利其他單位進行驗證。

　曾少校表示，數位證物類型包含桌上型、筆記型電腦、伺服器、攝影裝備、攜帶型儲存裝置、網路及網路裝備及手機、平板電腦等行動載具，鑑識項目包含還原刪除檔案、加密資料破解、關鍵字搜尋、隱藏資料分析、Log（紀錄檔）分析、SWAP或暫存（TEMP）檔分析、殘存檔案分析及位使用空間分析等；實驗室運用先進的資訊技術方法，將查扣的電腦、手機或數位儲存裝置等證物，藉由蒐集、分析、鑑定與保存等步驟，獲得證明犯罪或關聯的證據資料，以協助案件偵辦。

　為了與國際接軌，曾少校說，實驗室在105年11月起積極導入認證管理系統，隔（106）年10月通過ISO17025國際認證，代表該實驗室所出具的報告極具公信力，各項取證程序、步驟及要領均符合相關規範要求，足以提供案件偵查獲法庭審理運用。

　曾少校強調，實驗室未來3年將進行整建並添購新式設備，其中包含了網路鑑識設備，期望未來朝更多元的「資安鑑識」轉型邁進，也希望更多具備相關專業的官兵同仁或青年學子能加入行列，以擴充實驗室整體能量。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
憲兵刑事鑑識中心　國軍版「CSI數位鑑識/系列一

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan