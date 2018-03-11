刑鑑中心數位鑑識實驗室　資訊證據無所遁形

憲兵刑事鑑識中心數位鑑識組組長曾少校指出，該中心在民國97年4月1日起，增設「資料統計組」，初期專責犯罪紀錄管理及電腦鑑識支援工作，並持續申請經費建置實驗室及培育鑑識人才，經過多方努力，高等法院檢察署於98年6月增列該組為「概括選任鑑定機關」，開始協助司法警察機關偵辦數位證物案件；99年7月正式更銜為「數位鑑識組」，重新定位為行動裝置及儲存媒體的專業鑑驗單位。

（軍聞社記者周力行臺北11日電）資訊科技日新月異，運用電腦設備及行動裝置進行的犯罪活動成為時代趨勢，但您以為這些證據只要刪除後就萬無一失了嗎？「凡走過必留下痕跡。」數位鑑識，可以讓所有資訊證據，無所遁形。

曾少校指出，數位證據（如數位照片或通聯紀錄等）是無實體、非物質的，並具有可輕易複製與修改等特性，因此，數位證據的蒐集必須遵守「在不改變或破壞證物情況下取得原始證物」、「證明所抽取的證物來自扣押證物」及「在不改變證物的情況下進行分析」3大原則，故在實務工作上，實驗室會透過防寫裝置製作副本，並以副本進行鑑定分析，後續出具的鑑定報告亦會檢附「雜湊值」（可顯示是否遭竄改）資訊，以利其他單位進行驗證。

曾少校表示，數位證物類型包含桌上型、筆記型電腦、伺服器、攝影裝備、攜帶型儲存裝置、網路及網路裝備及手機、平板電腦等行動載具，鑑識項目包含還原刪除檔案、加密資料破解、關鍵字搜尋、隱藏資料分析、Log（紀錄檔）分析、SWAP或暫存（TEMP）檔分析、殘存檔案分析及位使用空間分析等；實驗室運用先進的資訊技術方法，將查扣的電腦、手機或數位儲存裝置等證物，藉由蒐集、分析、鑑定與保存等步驟，獲得證明犯罪或關聯的證據資料，以協助案件偵辦。

為了與國際接軌，曾少校說，實驗室在105年11月起積極導入認證管理系統，隔（106）年10月通過ISO17025國際認證，代表該實驗室所出具的報告極具公信力，各項取證程序、步驟及要領均符合相關規範要求，足以提供案件偵查獲法庭審理運用。

曾少校強調，實驗室未來3年將進行整建並添購新式設備，其中包含了網路鑑識設備，期望未來朝更多元的「資安鑑識」轉型邁進，也希望更多具備相關專業的官兵同仁或青年學子能加入行列，以擴充實驗室整體能量。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社