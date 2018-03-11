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憲兵刑事鑑識中心　國軍版「CSI鑑識英雄」

軍聞社2018/03/11 08:00
▲ 憲兵刑事鑑識中心負責國軍刑事案件現場勘查及鑑識作業，並支援友軍及法務機關執行證物鑑識。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 憲兵刑事鑑識中心負責國軍刑事案件現場勘查及鑑識作業，並支援友軍及法務機關執行證物鑑識。（軍聞社記者周力行攝）
憲兵指揮部刑事鑑識中心106年10月獲得「數位鑑識實驗室-ISO/IEC 17025實驗室國際認證」。（軍聞社資料照片）憲兵刑事鑑識中心化學、物理及數位鑑識實驗室分別於102、104及106年取得國際認證。（軍聞社記者周力行攝）憲兵指揮部刑事鑑識中心隊徽，將所屬化學、物理、數位鑑識及現場勘查等4組的任務特性圖騰及團隊精神，予以完整呈現。（軍聞社記者周力行攝）

（軍聞社記者周力行臺北11日電）《CSI犯罪現場》是一部大眾熟知的美國刑事系列影集，描述一組刑事鑑識成員們調查神秘、不尋常的刑事案件或其它重大犯罪事件。國軍單位中，也有一群鑑識英雄，負責國軍刑事案件現場勘查及鑑識作業，並支援友軍及法務機關執行證物鑑識，協力維護社會治安，他們是「憲兵指揮部刑事鑑識中心」。

　憲兵指揮部刑事鑑識中心成立於民國76年7月1日，原名「刑事技術支援中心」，93年11月因應組織調整，改編為憲兵指揮部專業直屬單位，更名「刑事鑑識中心」，下轄化學、物理、數位鑑識及現場勘查等4組，為國軍及司法審檢機關鑑識各類型案件，為國軍唯一具法源的專業鑑識單位。

　所屬數位鑑識實驗室去（106）年10月通過「ISO17025國際認證」，至此，中心所屬化學、物理及數位鑑識等3個實驗室，全數通過國際認證，顯示憲兵鑑識技術符合要求、具公信力，鑑識專業能量獲得肯定。

　憲兵刑鑑中心表示，近年社會矚目案件，如南港彈藥庫廢棄庫房竊盜案、林園及南勢埔靶場誤傷民人案等，均有中心官兵協助鑑定；平日任務中也接受地方法院或檢察署委託，協助證物鑑定，頗受法界好評。

　刑鑑中心強調，憲兵鑑識工作服務對象以國軍部隊為主，也支援司法審檢機關辦理各項鑑驗業務，有效協力社會治安維持，降低犯罪率；未來將持續秉持「精確、效率、服務、創新」的精神，達「實事求是、毋枉毋縱」目的，以確保國軍部隊純淨及法律賦予人權的保障。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
第三屆軍校校友壘球賽熱鬧開打　空刑鑑中心數位鑑識實驗室　資訊證據

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