不過就水煮驢皮 東阿阿膠價格15年暴漲15倍 你買

東阿阿膠總裁秦玉峰甚至大言不慚，指東阿阿膠的漲價是價值回歸，目標價位為 6000 元 / 斤。

據公開資料顯示，2001-2016 年期間，東阿阿膠 (000423-CN) 的阿膠產品零售價從每公斤 130 元 (人民幣，下同) 漲到 5400 元，漲幅超過 40 倍。日前東阿阿膠還對外發佈漲價通知，決定於 3 月 20 日前，將 250 克東阿阿膠零售價調整至 1499 元。

市場熱炒，中國傳統滋補藥品「阿膠」價格 15 年暴漲了 40 倍，令人咋舌，但它的功效真的有那麼神奇嗎？

東阿阿膠的漲價被中國國家衛計委打槍，在「全國衛生 12320」衛生公益熱線官方微博發佈題為「過年不值得買之阿膠」的微博中，將阿膠稱為「水煮驢皮」，讓民眾為之嘩然。

這則微博說，阿膠在保健品中的段位一直很高，有種種功效的光環加持：補血、止血、養顏、安胎、抗疲勞、抗癌…… 不過，請透過現象看本質，阿膠只是「水煮驢皮」。驢皮的主要成分是膠原蛋白，而這種蛋白質缺乏人體必需的色氨酸，並不是一種好的蛋白質來源。

不過，該微博很快就被刪除，2 月 26 日，東阿阿膠股價報收 61.6 元，微漲 0.65%，股民們鬆了一口氣。

東阿阿膠股價

據《國際金融報》報導，回顧東阿阿膠的股價，在漲價的影響下，該公司股價從 2006 年年初的區區 5.4 元左右，一路上漲至目前的 60 元左右，號稱是「藥中茅台」，然而其高奢地位，並沒有得到多數業內人士的認可。

科信食品與營養資訊交流中心科學技術部主任阮光鋒表示，東阿阿膠的漲價很重要一部分原因是因為「商業炒作」。中國食品 (0506-HK) 產業分析師朱丹蓬也說，近年來東阿阿膠的銷售額上漲，主要是因為「漲價」，東阿阿膠的消費群體穩定 (近年來還略有下滑)，賣出的產品盒數數量平穩。

江西省醫藥從業人士對此表示認同。「在東阿阿膠產品價格接近 500 元 / 斤的時候，其成本接近 100 元 / 斤，而今阿膠產品價格漲了 5 倍以上，但其成本應該沒有這個漲幅。」

在 10 幾年的漲價生涯中，東阿阿膠基本都以「驢皮資源緊缺」為理由。業內人士認為，驢皮事實上並不緊缺，食用阿膠的人群其實非常穩定，中國的驢皮產量是可以滿足生產需求。

但東阿阿膠不認同這種說法。指養驢數量減少眾所周知，且東阿阿膠使用的都是整張驢皮，從不使用邊角料，品質把關相當嚴格，驢皮資源當然不足。

阮光鋒表示，不否認阿膠具有一定功效，但它的功效跟價格能否劃上等號，存有疑問。近年來東阿阿膠在宣傳、行銷上將阿膠的功效誇大了，其實阿膠並沒有其宣稱的各種健康效果。

他指出，做阿膠的主原料可以是驢皮，也可以是其他皮，但主要成分還是膠原蛋白，這是一種劣質蛋白質，並不具備美容養顏的神奇效果，而且阿膠本身並不含鐵 (或者只含有少量鐵)，補血功效並不會很好。

朱丹蓬也認為，東阿阿膠並不具備不可複製的特性，只是很普通的驢皮，隨著科技和醫藥學的發展，阿膠本身的替代品也會越來越多。

醫藥從業人士表示，中醫藥書上並沒有說只有驢皮才能製阿膠，水牛皮也可以。從成分、功效方面看，驢膠並不見得比熬牛皮豬皮更神奇。且阿膠並不是適合所有人士，消化不良、腸胃不好以及高血壓等人士是不能吃的。

就補血功效而言，阮光鋒建議，女生可以選擇每天食用 1-2 兩的瘦肉。動物內臟、瘦肉等富含血紅素鐵，對於人體而言，吸收消化率最高，每天食用基本就不會出現貧血症狀。

只是，值得關注的是，未來依靠著稀少的驢皮資源一漲再漲的東阿阿膠，還能在資本市場上造多少「血」呢？

證券從業人士對《國際金融報》記者表示，在品牌力上，東阿阿膠並沒有茅台那麼強的實力，市場佔有率有下降趨勢。此外，阿膠本身並不具備不可替代性，儘管目前消費者逐漸開始重視保健養生，但阿膠市場前景難料。