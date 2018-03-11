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中央社

扛軍改壓力大 邱國正：有人問我蹚渾水幹什麼

中央社2018/03/11 09:58
中央社 政治 / NOWnews
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退輔會主委邱國正專訪4（中央社記者游凱翔台北11日電）退輔會主委邱國正一上任就肩負推動軍人年改的重責大任，他接受中央社專訪時坦言，接下這個職務確有壓力，有親友告誡他「這個不好做」，還有人說「這個節骨眼，出來蹚渾水幹什麼？」

不過，邱國正表示，這些壓力他會設法調適，以往軍旅生涯壓力更大，過去他放假回家，常常半夜從睡夢中驚醒，想說「幾點了？是不是要集合了？」抬頭一看天花板的顏色不一樣，才發現自己已經回到家裡。

軍人年金改革議題備受外界關注，原本去年5月已退役的邱國正，2月23日臨危受命接任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員一職，首要任務就是擔任退伍軍人與政府間的溝通橋梁，尋找最妥適的軍改方案。

邱國正說，蔡總統找他接下這職務，讓他相當驚訝，這真的是他從來沒想過的。

他說，雖然當參謀總長時，已與蔡總統有共事經驗，但去年5月退伍後這大半年來，除了有一次總統找退將聚餐時曾碰面，其他時間都未曾連繫。不過既然被交付了任務，他就會努力把工作做好。

在風頭上接任主委，被外界形容是「吃力不討好」，邱國正笑稱：「就把它當成是考驗囉！」他也坦言，雖然有一些親友鼓勵他，但是也有不少朋友告誡他「注意喔，這工作不好做，弄不好以往的努力都打了折扣。」

他說，更有人說，「搞什麼啊？過去什麼位子都做過了，這個節骨眼，出來蹚渾水幹什麼？」對於熟識的人鼓勵他，很感激；對於評論，他接受並且也會參考。但至少昔日同僚沒有人當面指著他的鼻子罵，也沒人對他有刺激的言論。

邱國正上任後十分忙碌，經常忙到用餐時間都過了，因此最常吃的午餐是退輔會對面的麥當勞，因為地點最近也最方便；維持將近40年的晨起慢跑，也被迫中止。從退役生活到出任部會首長，生活有極大的轉變，但邱國正不以為意，他說「調適就好了」。（編輯：羅曉荷／許雅靜）1070311

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