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中央社

軍人年改勤溝通 邱國正力拚3月底送立院

中央社2018/03/11 09:57
中央社 政治 / NOWnews
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退輔會主委邱國正專訪3（中央社記者李淑華台北11日電）退輔會主委邱國正今天表示，希望軍人年改與公教年改同步在7月1日上路，若溝通順暢，3月底前有機會送出軍改版本，讓抗爭平和落幕，「這也是我要努力的地方」。

邱國正表示，他與前陸軍中將副司令吳斯懷熟識，上任後已拜會中華民國退伍軍人協會，還到帳篷內與退役人員碰面。有時假日也會找大家來談談，這並不是為了私下達成協議，而是想了解退伍軍人的想法。他說，他沒有算過與退伍軍人團體溝通過幾次，「溝通是沒有止盡的」。

行政院長賴清德9日表示，行政、立法兩院對於軍人年改退役後月領新台幣3萬8990元的「樓地板」共識較高，軍人年改仍維持在7月1日與公教年改同步實施。

邱國正接受中央社專訪時表示，會循序漸進溝通，若溝通良好，3月底前有機會提出軍改版本。他先求現狀不要再惡化，誰也不希望繆德生上校這樣不幸的事情再發生，也不要有激烈的抗爭或出現挑動的言辭造成對立。

至於吳斯懷等人願意與他溝通嗎？邱國正說，「願意」，他去年5月退役後還是頻繁參加各種活動，如果大家看到他退役後的生活照，每次參加活動，站在他身邊的人「一定都跟軍人有關」，所以，大家長期跟他相處，都知道他是不會隨便打包票的人，也都還願意與他溝通。

同為退役軍人，邱國正對於八百壯士更能感同身受，他說，這些人不是為了「反」年改，而是長期累積出來的一種怨懟，對軍人遭受汙名化，心裡不舒服，最後藉由年改這個點爆發出來。

邱國正說，他與退役軍人接觸，「他們強調不是反年金改革，對於『反』字很懊惱」，八百壯士的訴求是年金改革不要溯及既往，要善待現役人員，但也不要忘了照顧退役人員。

邱國正說，退役軍人要的是「大家把他們當成一般平民，該有的尊重要有，而不是想到了就抓出來數落一番」。

他說，例如有需要軍人幫忙救災時，很多人會把軍人救災當成理所當然，軍人很單純，就是有工作就做，很多話都不會說。邱國正希望社會上多尊重退役軍人。

至於與立委的溝通方面，邱國正說，他已經拜會10幾名立委，並沒有聽到對退伍軍人激烈的批判，立委對於軍人工作性質的特殊性，以及軍人年改應該與公教年改站在不同基準這些方面，都很有共識，他會持續拜訪朝野立委，同時以不同的方式，隨時隨地與各界溝通。（編輯：羅曉荷／許雅靜）1070311

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