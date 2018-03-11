軍人年改照顧中低階 邱國正有新想法

根據年改會規劃版本，軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，服役滿20年之後，雖然每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%、上將降為2%，但民進黨立委仍認為高階將領的年金太優渥，應照顧中低階軍人，這部分的方案仍待討論。

現行軍人有「限階限年」規定，時間到了沒有升階，就必須退役，以致平均退役年齡僅45.6歲，也因此，中低階退役軍人囿於服役年資較短，年金領的也較少。

退輔會主委邱國正專訪2（中央社記者呂欣憓台北11日電）綠委主張年改應照顧中低階退役軍人，退輔會主委邱國正表示，他到任第一天就有想法了，但還沒和大家討論，無法對外公布；這方案不會增加國庫經費，一定合理、合法、可行。

對於中低階軍人服役年限較短問題，邱國正接受中央社專訪時說，立法院已三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正案」，從上校到少尉常備役期各延長2年，每一階都會多2年機會，士官和將官則維持不變，這也是軍人年改的配套措施。

為推動軍人年改，邱國正表示，他已經拜會10幾位立法委員，立委都認為照顧中低階人員要彰顯出來，他認為這是好的，也朝這方向規劃。

至於如何增加中低階退役軍人年金，邱國正說，他有一個幫他們爭取更好權益的方案，其實他到任第一天就有想法，但還沒和大家討論，身為公部門團隊一員，他不能貿然提出來。

邱國正說，不管幾歲退伍，年金要讓退役軍人基本生活和家庭照顧沒有任何疑慮。

新方案的經費從哪裡來？邱國正說，他不打算增加國庫經費，方法會「合理、合法、可行」，不會賣地或是以提高退輔會轄下農場門票價錢的方式支應。

邱國正強調，相關方案「開會能夠適切表達，我一定會表達」，他不能出奇招讓團隊措手不及，事前會和大家溝通，也希望提出來之後一定是對中低階軍人有利，但又不影響國庫和其他部會。（編輯：羅曉荷／許雅靜）1070311