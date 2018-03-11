軍人年改 邱國正不贊成設天花板

退輔會主委邱國正專訪1（中央社記者呂欣憓台北11日電）軍人年改引發獨厚退將疑慮，退輔會主委邱國正表示，在同一單位待久了俸率一定高，職位高有一定保障很合理，他不贊成軍人年改設天花板，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」。

根據年改會規劃版本，軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，之後每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%，上將最高可達90%；有立委認為這會造成高階將官獲利，日前副總統陳建仁日前與立委溝通時，會中不少人主張將級的年改天花板應調降。

新任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正接受中央社專訪時表示，在一個單位待久，俸率一定高，以中校為例，最高可以服役24年，若服滿24年和服役20年就退伍相比，俸率就有差了；這其中的原因要探討清楚，讓大家覺得合理，就可以排解獨厚高官的疑慮。