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中央社

力挺法極右政黨 巴農讚瑪琳雷朋外甥女

中央社2018/03/11 09:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社法國里爾10日綜合外電報導）美國總統川普前首席策士巴農今天在法國極右政黨「民族陣線」黨大會發表演說時表示，「歷史與我們同在」；並且大讚揚黨魁瑪琳．雷朋的外甥女，相當看好這位「後起之秀」。

曾是川普政府有力人士的前布萊巴特新聞網（Breitbart News）執行董事長巴農（Steve Bannon）在民族陣線（Front national）北部大本營里爾（Lille）說：「歷史的潮流與我們同在，它會帶領我們一次又一次地贏得勝利。」

巴農說：「就讓他們說你們是種族主義者，說你們是仇外者，說你們是本土主義者。把這視為榮譽徽章。因為我們日復一日變得強大，而他們會逐漸式微。」巴農這一席話贏得民族陣線黨魁瑪琳．雷朋（Marine LePen）熱烈喝采。

法新社報導，瑪琳．雷朋明天將發表演說，為這場會議劃下句點。在大選失利的民族陣線如今正尋求機會東山再起。瑪琳．雷朋在去年總統大選敗給中間派的馬克宏（Emmanuel Macron），民族陣線在之後登場的國會選舉僅拿下8席。

瑪琳．雷朋在最後一場總統大選電視辯論表現不佳，令人質疑她能否勝任全球最大經濟體之一領導人的角色。瑪琳．雷朋和民族陣線選後幾個月的士氣似乎都有些低迷。

瑪琳．雷朋來到里爾，矢言要擦亮民族陣線被玷汙的招牌。

民族陣線去年遊說5萬1000名成員支持為黨易名提案，不過在回應的3萬人中，僅52%表示贊成。相較之下，90%的受訪者希望針對是否維持歐盟成員國地位發起公投，98%則希望法國停止接納移民。

路透社報導，巴農今天也滔滔不絕地讚揚瑪琳．雷朋年輕的外甥女瑪莉詠．馬赫夏雷朋（MarionMarechal-Le Pen），相當看好這位「後起之秀」的未來。

巴農說：「她不僅是法國右派陣營的後起之秀，而是全球最令人欽佩的人之一。」

巴農還說：「我並非以老師身分來到這裡，我來歐洲是為了觀察和學習。」他還提到，義大利近日的選舉，是民粹主義浪潮崛起的徵兆。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070311

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