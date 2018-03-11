婆婆煮的菜有蟑螂　老公淡定無反應　她求助網友

女網友在 PTT marriage 版 PO 文表示，結婚後住婆家，自己本身對蟑螂就避之唯恐不及，如果是偶爾看見 1 、 2 隻就算了，但婆家每到夜晚關燈後德國蟑螂群傾巢而出，廚房和餐桌櫥櫃放眼望去至少 10 幾隻，仔細找，加上蟑螂寶寶 20 幾隻更是常有的事。

近日有一名女網友分享，結婚後住婆家，家裡的小強總是無孔不入，讓本身就很畏懼蟑螂的她無法接受。最誇張的是，有一次婆婆煮的菜裡竟出現德國蟑螂，拍照傳給老公看，老公卻淡定毫無反應，她不知如何是好，只好 PO 網求助網友。

原 PO 指出，不知道什麼原因，婆家德國蟑螂就是很多，老公和婆婆都見怪不怪顯然已與牠們和平共處。她長期觀察後發現，家裡蟑螂肆虐的可能原因為婆婆個性較急躁導致不細心，廚房常常清理不徹底、使用過的刀叉碗盤沒洗乾淨，以及沒用完的食材未包裝好，即使婆婆睡著後全部重新清理一次，蟑螂還是很多。

更讓她無法接受的是，有時婆婆煮的食物裡還會出現小強寶寶，每次都是自己發現，拍照傳給老公看，老公似乎也習以為常毫無反應，她擔心以後有小孩，這充滿蟑螂和隨時可見蟑螂屍體的環境危害小孩健康，求助無門只好跪求網友解答。

除了蟑螂，女網友還表示，家裡蚊子也多到讓她無法忍耐，房間門幾乎不敢打開，但因為單扇窗通風不好又悶熱，老公會開門通風，一開個 5 分鐘，基本上整晚都不用睡了。

網友看後紛紛留言：「要杜絕螞蟻蟑螂，家裡一定要弄得很整潔才行」、「搬家是唯一正解」、「天啊~~~好噁心」、「…太可怕了啦！」「雞皮疙瘩都起來了！我婆家也差不多這樣，但小孩還在肚裡」、「看到這一系列文我很感恩公婆有潔癖啊…」。