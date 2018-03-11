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政治

爭奪白色力量　李錫錕轟柯文哲偏離選民

記者林仕祥／台北報導2018/03/11 10:19
▲台大政治系教授李錫錕表示，自己堅持以無黨籍身分參選台北市長，把台北市長柯文哲換下來，讓他當台北市真正的白色力量代表，這需要國民黨的體諒和禮讓。（圖／李錫錕辦公室提供 , 2018.3.11）
▲台大政治系教授李錫錕表示，自己堅持以無黨籍身分參選台北市長，把台北市長柯文哲換下來，讓他當台北市真正的白色力量代表，這需要國民黨的體諒和禮讓。（圖／李錫錕辦公室提供 , 2018.3.11）

台大政治系教授李錫錕今（11）日聲明，自己不參加國民黨台北市長初選，想跟國民黨聯盟，以無黨籍的身分參加年底台北市長競選，把很大程度偏離自己理念和選民的台北市長柯文哲換下來，當台北市真正的白色力量代表，這需要國民黨的體諒和禮讓，日後若受國民黨黨紀處分，「我也只能接受」，他也反問國民黨，如果硬推自己的參選人，「最後能夠取得勝利嗎？」

李錫錕聲明全文：

一、 對國民黨這次以全民調作為黨內提名標準的意見之看法：

首先，民調是一種客觀沒錯，但卻是一種「主觀引導下的客觀」，台灣有政治民調以來，我們已經見過太多違背現實的民調，有些來自於民調本質上的限制，有些其實就是虛偽的政治操作。

再者，傳統民調在現今的選舉已是落後指標，它固然有參考價值，但不能做為指引方向的主要指標，不然我們將會被過去框限、犧牲價值，也會失去做出更佳選擇的可能性。一個選民不該只看著民調投票，一個政黨也不該只看著民調提名。除非你沒有往前看的能力，沒有自己的中心價值，甚至要讓別人為你做出選擇。這就是一個人以及一個政黨該有的核心政治思考：你想往前看到什麼？你的中心價值是什麼？你想要做出的選擇是什麼？而不是民調告訴了你什麼，你就跟著人云亦云。

每一個政黨都要回到這個基本點，來思考他的提名策略，然後再搭配每一個區域特定的現實條件去做總體考量。不同的條件，當然會影響不同的提名策略，絕不可能一招半式打遍全國無敵手。這是理想與現實的調和，也是政治最基本的運作邏輯。很遺憾的，我們現在看到國民黨好像就是在用一招半式打遍全台灣。全民調決勝負提出來的人，真能符合現實戰況？真的能讓國民黨起死回生？真能帶領國家向前？光看現在初選的各種重大爭議，就已令支持者搖頭。

二、 為什麼不參加國民黨初選，卻想跟國民黨聯盟參加年底台北市長競選？ 

我想代表的不只是國民黨，而是包括國民黨在內的所有在野力量，因為我們挑戰的柯文哲市長，他也是這樣的政治存在，他不專屬於某個黨，他訴求的其實是全民，在這一點上面，我們的立基點是一樣的。只是因為他這三年來的主政下，已經很大程度偏離了當初支持他的理念和選民，所以我認為他的確不該再繼續連任，我想把這個難得的跨黨派理念和力量，在我手裡好好實踐起來。這當然需要國民黨的體諒和禮讓，才有比較大的實現機會，這是具體的主客觀現實條件。當然，我完全沒有這樣的權力去要求國民黨，甚至我日後的參選，若依制度還得受到黨紀處分，我也只能接受。但若國民黨最後無法給予這樣的體諒和禮讓，硬是推出了自己的候選人，請問國民黨的候選人能夠取得最後勝利嗎？我想難度很高，這倒不是基於民調的判斷，而是台北市民中，的確有很大的一群人，已經不只是在藍綠之間考量政治，做投票選擇。這也就是民進黨現在面對柯P優勢的最大痛苦原因，而這個優勢，也是國民黨必須面對的。

我不是柯文哲，我是李錫錕，我想取代柯文哲，當台北市真正的白色力量代表，我沒有柯P翻來覆去、任性不負責的個性，我是一致性很高的人，我是國民黨籍沒錯，但我的思想和行動不只侷限在國民黨內，我考量的是整個台北市和台灣的未來。

我希望國民黨在初選提名的過程中，能夠考慮我上頭談到的各方面因素，而不是只糾結在全民調或者是黨籍參選這些技術層面。因為我認為，國民黨對這件事情，應該考量的不該只是李錫錕這個人，也不該只是台北市一個選區，而是必須讓台灣未來能有在野力量持續監督政府的前提上，來去思考自己在各區域內的提名策略。

我這一年來，經過了與跨黨派、跨世代朋友的共同合作經驗，已經取得了很大的理念認同基礎，因此我相信我比國民黨有志參選台北市長的朋友，都能獲得台北市跨黨派、跨世代的支持，這樣也才有機會換下不適任的柯文哲市長，我可以解決國民兩黨和台北市民換不掉柯P的共同痛苦，我就是那個解方。
 

關鍵字李錫錕柯文哲白色力量台北市長選舉
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