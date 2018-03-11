賞櫻祕境報你知　新北15萬株櫻花接力綻放

追櫻族不必跑遠，新北市區就有不少賞櫻好去處！
新北市種植的櫻花種類包括桃紅色的山櫻花、多重花瓣的八重櫻、還有粉嫩的吉野櫻，櫻花遍布29區的山林和都會區裡，總數超過15萬株、堪稱全台之冠，每年2至3月間立春過後，一波波接力綻放，櫻花繽紛飛舞的景致十分浪漫。
新北市除了烏來、坪林、三芝、淡水等民眾熟知的賞櫻景點外，其實市區路邊就有櫻花蹤跡，如中和區的民安街，過去是國防管理學院的舊址，現在路旁有著櫻花點綴，居民走出門口即可看到美麗的山櫻花、而同屬中和區的台貿一城，也是住宅區就能賞到櫻花美景。
如果想在公園賞花的話，板橋區的溪洲公園也是闔家遊憩、休息跟欣賞山櫻花的好去處，隨著天氣溫暖及穩定下，公園內的櫻花綻放枝頭增添如夢似幻的浪漫氣息；來到林口區的運動公園，櫻花就種在棒球場及步道旁，而目前運動公園除了山櫻花及八重櫻，吉野櫻也已經盛開，在運動或散步的民眾在這裡就能感受到滿滿的幸福感。
新北市綠美化環境景觀處表示，眾所矚目的淡水天元宮吉野櫻目前已有零星花朵綻放，預計3月下旬盛大的綻放，不過提醒追櫻族，愛護櫻花就不要折它或是踩踏它的根部，櫻花的壽命僅60年左右，需要共同愛護。想知道新北市最新花況與賞花活動資訊，可上臉書粉絲團「賞花快報」。