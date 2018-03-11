賞櫻祕境報你知　新北15萬株櫻花接力綻放

追櫻族不必跑遠，新北市區就有不少賞櫻好去處！

新北市種植的櫻花種類包括桃紅色的山櫻花、多重花瓣的八重櫻、還有粉嫩的吉野櫻，櫻花遍布29區的山林和都會區裡，總數超過15萬株、堪稱全台之冠，每年2至3月間立春過後，一波波接力綻放，櫻花繽紛飛舞的景致十分浪漫。

新北市除了烏來、坪林、三芝、淡水等民眾熟知的賞櫻景點外，其實市區路邊就有櫻花蹤跡，如中和區的民安街，過去是國防管理學院的舊址，現在路旁有著櫻花點綴，居民走出門口即可看到美麗的山櫻花、而同屬中和區的台貿一城，也是住宅區就能賞到櫻花美景。