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賞櫻祕境報你知　新北15萬株櫻花接力綻放

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/11 11:24
▲林口運動公園棒球場及步道旁的櫻花已盛開，讓民眾感受滿滿的幸福感。（圖／新北市綠美化環境景觀處提供）
▲林口運動公園棒球場及步道旁的櫻花已盛開，讓民眾感受滿滿的幸福感。（圖／新北市綠美化環境景觀處提供）

追櫻族不必跑遠，新北市區就有不少賞櫻好去處！

新北市種植的櫻花種類包括桃紅色的山櫻花、多重花瓣的八重櫻、還有粉嫩的吉野櫻，櫻花遍布29區的山林和都會區裡，總數超過15萬株、堪稱全台之冠，每年2至3月間立春過後，一波波接力綻放，櫻花繽紛飛舞的景致十分浪漫。

新北市除了烏來、坪林、三芝、淡水等民眾熟知的賞櫻景點外，其實市區路邊就有櫻花蹤跡，如中和區的民安街，過去是國防管理學院的舊址，現在路旁有著櫻花點綴，居民走出門口即可看到美麗的山櫻花、而同屬中和區的台貿一城，也是住宅區就能賞到櫻花美景。

如果想在公園賞花的話，板橋區的溪洲公園也是闔家遊憩、休息跟欣賞山櫻花的好去處，隨著天氣溫暖及穩定下，公園內的櫻花綻放枝頭增添如夢似幻的浪漫氣息；來到林口區的運動公園，櫻花就種在棒球場及步道旁，而目前運動公園除了山櫻花及八重櫻，吉野櫻也已經盛開，在運動或散步的民眾在這裡就能感受到滿滿的幸福感。

新北市綠美化環境景觀處表示，眾所矚目的淡水天元宮吉野櫻目前已有零星花朵綻放，預計3月下旬盛大的綻放，不過提醒追櫻族，愛護櫻花就不要折它或是踩踏它的根部，櫻花的壽命僅60年左右，需要共同愛護。想知道新北市最新花況與賞花活動資訊，可上臉書粉絲團「賞花快報」。

關鍵字櫻花天元宮吉野櫻
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