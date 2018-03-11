NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈最硬後台！朋友媽媽國考靠「他」罩李玉璽霸氣認愛她　她多次出入李家跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

景氣穩定 主計總處：今年經濟成長2.42%

中央社2018/03/11 10:29
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者王承中台北11日電）根據行政院主計總處主計長朱澤民送到立法院的書面報告指出，景氣穩定成長，基本工資及軍公教待遇調高，以及政府落實產業創新發展計畫有助投資成長，預測今年經濟成長2.42%。

立法院財政委員會12日邀請朱澤民進行業務報告並備質詢，根據主計總處送到立院的書面報告，朱澤民指出，研調機構IHS Markit在1月預測今年全球經濟成長3.35%，國際貨幣基金（IMF）預測全球貿易量增幅為4.6%，外需動能可望延續，但因基數已高，預料增幅將放緩。

朱澤民表示，內需部分，隨國內景氣穩定成長，就業市場改善，以及基本工資及軍公教待遇調高，企業調薪也轉趨積極，可望推升消費動能，另半導體領導廠商擴大國內新世代先進製程投資，政府亦積極落實各項產業創新發展計畫，有助維繫投資成長，預測今年經濟成長2.42%。

另外，針對勞動市場供需資訊，朱澤民指出，依最新調查統計結果，今年1月勞動力人數為1183.9萬人，較去年1月增加7.4萬人；其中就業人數1140.9萬人、失業人數43萬人，分別較去年1月增加8.9萬人與減少1.5萬人。1月失業率為3.63%，較去年1月下降0.15個百分點。

在消費者物價指數(CPI)部分，朱澤民指出。今年1、2月平均CPI較去年同期漲1.54%，主因香菸及醫療費用調漲效果續顯，加以燃氣、油料費、蔬菜、乳類、肉類及外食費價格俱呈上揚所致，而水果因去年同期價格偏高而呈續跌，抵銷部分漲幅。（編輯：鄭雪文）1070311

中國刪國家主席任期限制修憲...想和歐普拉爭總統 川普：我...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan