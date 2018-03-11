中國刪國家主席任期限制修憲案 11日表決

中國這次修憲共修改21處。除了刪掉國家主席任期限制外，也建議把「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入憲法序言，並加入「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」等字眼。另有11處改動與設立國家監察委員會有關。

新加坡聯合早報報導，最終有多少人大代表反對或棄權，將讓外界一窺代表對修憲的態度。

（中央社台北11日電）根據中國第13屆全國人民代表大會第一次會議日程，人大會議將於今天下午投票表決修憲草案，其中最受矚目的是刪中國國家主席任期限制。

中國大陸憲法本來規定國家主席連任不得超過兩屆，也就是最多10年。若刪除有關限制，現任國家主席習近平在2023年完成第2個任期後，仍可繼續連任，打破前國家主席江澤民、胡錦濤的做法。

據報導，中國這次修憲表決採用不記名實體選票投票，超過2/3的人大代表贊成即通過。

中國第13屆全國人大第一次會議上午舉行代表團全體會議，審議憲法修正案草案建議表決稿等。下午將在北京人民大會堂舉行第3次全體會議，2900多名代表投票表決憲法修正案草案。

這是中國現行憲法自1982年施行以來第5次修改，距離上一次的2004年修憲已有14年。一般預料修憲案將會高票通過。

新華社報導，預計下午5時30分，13屆全國人大一次會議秘書處法案組組長、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀等將就憲法修正案相關問題回答中外記者提問。（編輯：馮昭）1070311