廢核遊行登場 凱道東往西車道有交管

（中央社記者黃麗芸台北11日電）311廢核大遊行今天登場，預估數千人參與。台北市警察局表示，為維護活動周邊秩序，凱達格蘭大道東往西方向全線車道都管制車輛通行，遊行沿線路段也有彈性管制。

日本福島核災發生迄今屆滿7週年，台灣環保團體今天也在凱道舉行311廢核大遊行，活動主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，除督促政府儘速廢止核電外，也提醒社會要面對核電除役及核廢料處置的高昂代價。

台北市警察局中正一分局也發布新聞稿表示，311廢核大遊行預計於下午1時開始，下午2時遊行出發，預定於下午5時30分結束。