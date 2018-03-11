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中央社

廢核遊行登場 凱道東往西車道有交管

中央社2018/03/11 10:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）311廢核大遊行今天登場，預估數千人參與。台北市警察局表示，為維護活動周邊秩序，凱達格蘭大道東往西方向全線車道都管制車輛通行，遊行沿線路段也有彈性管制。

日本福島核災發生迄今屆滿7週年，台灣環保團體今天也在凱道舉行311廢核大遊行，活動主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，除督促政府儘速廢止核電外，也提醒社會要面對核電除役及核廢料處置的高昂代價。

台北市警察局中正一分局也發布新聞稿表示，311廢核大遊行預計於下午1時開始，下午2時遊行出發，預定於下午5時30分結束。

遊行路線為凱達格蘭大道（集合後出發）、左轉中山南路、左轉青島西路、左轉公園路、右轉襄陽路→右轉館前路、左轉忠孝西路1段、迴轉重慶南路、忠孝西路1段、右轉公園路、左轉青島西路、右轉中山南路、右轉凱達格蘭大道（集會結束後解散）。

警方表示，為維護活動交通秩序及安全，活動周邊將進行交管，首先，集會地點的凱達格蘭大道（公園路至中山南路）東往西方向，全日全線車道管制車輛通行，並視交通狀況提前或延後管制。

此外，彈性管制遊行沿線路段，並視現場交通狀況及人數擴大交通管制範圍。

警方呼籲，請駕駛人行經時配合減速慢行或是提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯。（編輯：張芷瑄）1070311

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