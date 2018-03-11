買賣權證最怕搞不懂價差變化 出手前掌握一大原則

2017 年權證市場交易量破 8000 億元，為近年來新高，券商預期在台股持續萬點行情的熱度上，今 (2018) 年仍有望再創高，不過，權證和股票造市明顯有差異，容易造成投資人對權證價格誤解，因此，券商建議，一檔權證的買賣價差若超過 2% 應避免買進，或是直接向發行券商確認目前賣單價。

股票和權證雖然皆是集中市場可自由買賣的有價證券，且兩者間具緊密的連動性，但權證從發行、交易到結算，有許多和股票不同之處。

統一證金融商品部說明，由於股票是與市場上的投資人交易，而權證是與「權證發行券商」交易，此為造成投資人對權證價格誤解的最大原因。