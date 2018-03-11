網紅奈奈逛花燈　台灣燈會拉尾聲衝人氣

網紅「柴犬奈奈和阿楞的一天」擁有數以萬計的粉絲，2018台灣燈會在嘉義，縣長張花冠化身恐龍女神邀請奈奈看花燈，阿楞1月25日在臉書播放奈奈吵著要看花燈的影片，拗不過「奈奈」的阿楞把拔10日晚上帶著奈奈來到燈區現場，在主舞台與粉絲相見歡，開心逛燈會。

網紅阿楞3月10日晚上帶著吵了1個多月要看花燈的柴犬奈奈現身嘉義縣，和張花冠與奈奈玩問答遊戲，答對了有獎賞，張花冠問奈奈恐龍女神美不美？來逛燈會開不開心？奈奈覺得主燈的狗帥不帥？妳喜歡牠嗎？讓牠當妳男朋友好不好？奈奈聚精會神聽完每一道題目之後，不是按玲，就是搶麥克風要作答，逗得滿場觀眾和奈粉哈哈大笑。