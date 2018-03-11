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網紅奈奈逛花燈　台灣燈會拉尾聲衝人氣

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/03/11 11:40
▲張花冠與網紅奈奈有獎徵答，逗趣可愛。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.03.11）
▲張花冠與網紅奈奈有獎徵答，逗趣可愛。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.03.11）

網紅「柴犬奈奈和阿楞的一天」擁有數以萬計的粉絲，2018台灣燈會在嘉義，縣長張花冠化身恐龍女神邀請奈奈看花燈，阿楞1月25日在臉書播放奈奈吵著要看花燈的影片，拗不過「奈奈」的阿楞把拔10日晚上帶著奈奈來到燈區現場，在主舞台與粉絲相見歡，開心逛燈會。

網紅阿楞3月10日晚上帶著吵了1個多月要看花燈的柴犬奈奈現身嘉義縣，和張花冠與奈奈玩問答遊戲，答對了有獎賞，張花冠問奈奈恐龍女神美不美？來逛燈會開不開心？奈奈覺得主燈的狗帥不帥？妳喜歡牠嗎？讓牠當妳男朋友好不好？奈奈聚精會神聽完每一道題目之後，不是按玲，就是搶麥克風要作答，逗得滿場觀眾和奈粉哈哈大笑。


▲奈奈和燈會現場與民眾互動，受到熱烈歡迎。（圖／嘉義縣政府 , 2018.03.11）

結束搶答遊戲之後，張花冠帶著阿楞和奈奈走到台下與遊客互動，現場一陣騷動，奈奈什麼場面沒見過，拍照、摸頭、看鏡頭照單全收，奈奈和阿楞看花燈，為台灣燈會帶來不少歡樂。

除了阿楞和奈奈，張花冠還特別帶來一位神祕嘉賓，就是在今年台灣燈會搶盡鋒頭的走動花燈，張花冠當下幫他取了個名字「嘉力略左」，還帶著外型酷似機器人的走動花燈走上舞台，遊客一陣驚呼。

台灣燈會3月11日最後一天，長達24天活動將畫下句點，今晚10時熄燈落幕，歡迎民眾把握機會賞燈。


▲會走動的花燈十分吸睛。（圖／嘉義縣政府 , 2018.03.11）

關鍵字台灣燈會奈奈柴犬
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