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國中會考報名 學障可申請語音報讀

中央社2018/03/11 10:57
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北11日電）教育部今天表示，107年國中教育會考將於5月19日、20日舉行，全面開放冷氣試場，3月15日開始報名。今年新增提供學習障礙考生英聽試題的選項可以申請語音報讀服務。

但由於非應屆國中畢業生採個別報名，相關考生請於3月12日上午8時至3月14日下午5時自行上網（http://cap.ntnu.edu.tw）填寫報名資料，並於3月15日至17日至各考區試務會辦理報名。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，由就讀學校報名。

107年國中教育會考將於3月15日至17日辦理報名作業，國教署表示，應屆畢業生免繳報名費，非應屆國中畢業生須繳交報名費新台幣500元，低收入戶子女報名費由教育部國教署補助全額，中低收入戶子女報名費由教育部國教署補助60%(300元)，即僅需繳交200元。

國教署表示，107年國中教育會考全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則，考量學生個別需求，選擇使用「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請，申請後不得再變更試場。

為維護學習障礙考生權益，國教署表示，107年起，學習障礙考生申請語音報讀服務審核通過者，新增提供英語(聽力)選項播音服務，且不論是否有申請延長作答時間20分鐘，於英語(聽力)測驗時一律延長作答時間20分鐘。

107年國中教育會考訂於5月19日及5月20日舉行，4月13日將寄發准考證，國中應屆畢業生准考證由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發，考生收到准考證後應詳細檢查，如有錯誤須更正，應於4月16日、17日提出申請更正。（編輯：方沛清）1070311

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