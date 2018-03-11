國中會考報名 學障可申請語音報讀

（中央社記者許秩維台北11日電）教育部今天表示，107年國中教育會考將於5月19日、20日舉行，全面開放冷氣試場，3月15日開始報名。今年新增提供學習障礙考生英聽試題的選項可以申請語音報讀服務。

但由於非應屆國中畢業生採個別報名，相關考生請於3月12日上午8時至3月14日下午5時自行上網（http://cap.ntnu.edu.tw）填寫報名資料，並於3月15日至17日至各考區試務會辦理報名。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，由就讀學校報名。