恐怖賣家！一家三口約面交　慘遭槍殺推入海斃命

日前俄羅斯克里米亞有一對夫婦帶著 4 歲女兒開車與網路賣家面交商品，沒想到對方竟是搶匪，不但現金被搶走，夫婦還慘遭開槍斃命，一家三口被困在車內推入海裡，女兒則活活被溺死。 根據外媒報導，日前， 35 歲的拿爾科夫（ Konstantin Larkov ）在網路上買車，與賣家約在某個小鎮面交，他開車載著老婆因娜（ Inna ）和 4 歲女兒阿琳娜（ Arina ）一同前往，不料， 28 歲的賣家薩瑪爾（ Warder Raven Samar ）竟是搶匪，把他們誘騙到偏僻的海邊後，就拿出手槍威脅拿爾科夫交出現金，拿爾科夫因反抗，胸口慘被擊中 5 發子彈，當場死亡，隨後因娜頭部與胸口也中彈傷重身亡。

更殘忍的是，搶匪賣家薩瑪爾行兇後，無視還在車上且驚慌失措的阿琳娜，從車上搶走 25.5 萬盧布（約 13.15 萬元台幣）和一支手機後，把買家屍體搬到車上並上鎖推入克赤海峽（ Strait of Kerch ）。



拿爾科夫的鄰居發現他們很久沒回家，打電話也無人接聽，急著趕緊在社區張貼失蹤告示求助並報警處理。



警方調查後尋獲一家 3 口屍體，研判阿琳娜身無槍傷，應該是被活活溺死，而薩瑪爾行兇所用的手槍，則是他在監獄上班提供的。

檢方認為，薩瑪爾行兇手段極為冷血，當地居民也紛紛加以撻伐，不少民眾更呼籲俄羅斯總統普丁恢復死刑，以處決罪有應得的惡犯。