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政治

邱國正談軍人年改　不贊成設天花板、拚3月底前提出版本

記者林仕祥／綜合報導2018/03/11 11:17
▲退輔會主委邱國正表示，會循序漸進的和各方溝通，如果順利，將在3月底前提出軍改版本，希望軍人年改與公教年改能在7月1日同步上路。（資料照／記者呂炯昌攝)
▲退輔會主委邱國正表示，會循序漸進的和各方溝通，如果順利，將在3月底前提出軍改版本，希望軍人年改與公教年改能在7月1日同步上路。（資料照／記者呂炯昌攝)

軍人年改箭在弦上，即將送到立法院審查，退輔會主委邱國正今（11）日針對年改方案表示，自己不贊成年改設天花板，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」，認同立委照顧中低階退役軍人的主張，會循序漸進的和各方溝通，如果順利，將在3月底前提出軍改版本，希望軍人年改與公教年改能在7月1日同步上路。

邱國正表示，在一個單位待久了，俸率一定高，其中的原因要探討清楚，排解大家對獨厚高官的疑慮，他也表態自己不贊成軍人年改設天花板，更引述美國前總統林肯的話，強調「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」；目前的年改方案已設定所得替代率最高90%，他對此沒什麼意見，但不要被砍了還被人家說是肥貓，講得好像獨厚高官一樣，這樣大家「心裡面會難過」。

由於現行軍人有「限階限年」規定，導致中低階退役軍人因為服役年資短，領到的年金較少，部分民進黨立委因此主張年改應照顧中低階退役軍人。邱國正表示，他已拜會10幾位立法委員，也認為立委的主張是好的，目前正朝這方向規畫，他有一個幫他們爭取更好權益的方案，但目前無法公布，這個方案會「合理、合法、可行」，不會增加國庫經費。

邱國正也說，會循序漸進地和各方溝通，如果溝通良好，3月底前有機會提出軍改版本，先求現狀不要再惡化，不再有激烈的抗爭或挑動的言詞造成對立，讓事件和平落幕，也希望軍人年改與公教年改能在7月1日同步上路。

邱國正強調，他對退役軍人團體八百壯士的處境感同身受，了解他們不是「反」年改，而是長期累積出來的一種怨懟，退役軍人要的是「大家把他們當成一般平民，該有的尊重要有，而不是想到了就抓出來數落一番」。
 

關鍵字邱國正軍人年改退輔會天花板
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