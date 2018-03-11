姚采穎當大學講師　月入22K遭學生「譙髒話」

模特兒出道的姚采穎，雖然曾經被打成「哈菸名模」，還烏龍捲入涉毒與李宗瑞淫照事件，陷入人生低潮，但她現在努力成為「姚老師」，今年不僅被續聘為海洋科技大學兼任講師，也在崇右影藝科技大學擔任助理教授。

根據蘋果日報報導，姚采穎在低潮期間學了很多東西，並且從2012年開始，跨領域當起老師，先後在桃園市至善高中、文化大學、海科大以及崇右任教。不過根據教育部核定，兼任助教、講師鐘點費各為735元和670元，所以換算她的月收入，大約22K左右。