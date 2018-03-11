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娛樂

姚采穎當大學講師　月入22K遭學生「譙髒話」

娛樂中心╱台北報導2018/03/11 11:17
▲姚采穎當大學講師，覺得很有成就感。（圖／翻攝姚采穎臉書，2018.03.11）
▲姚采穎當大學講師，覺得很有成就感。（圖／翻攝姚采穎臉書，2018.03.11）

模特兒出道的姚采穎，雖然曾經被打成「哈菸名模」，還烏龍捲入涉毒與李宗瑞淫照事件，陷入人生低潮，但她現在努力成為「姚老師」，今年不僅被續聘為海洋科技大學兼任講師，也在崇右影藝科技大學擔任助理教授。

根據蘋果日報報導，姚采穎在低潮期間學了很多東西，並且從2012年開始，跨領域當起老師，先後在桃園市至善高中、文化大學、海科大以及崇右任教。不過根據教育部核定，兼任助教、講師鐘點費各為735元和670元，所以換算她的月收入，大約22K左右。

但姚采穎樂此不疲覺得很有成就感，然而跟學生相處卻有苦有甜，曾經被男同學輕蔑問「姚采穎可不可以要妳的電話」，或者有學生罵髒話酸她「有什麼了不起」，讓她偷偷躲起來哭，但也有學生視她如姊姊媽媽，親暱喊她「媽咪」，還曾阻止過學生為大哥頂罪坐牢，如今對方已經成為軍校生。

 

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關鍵字姚采穎李宗瑞模特兒
李玉璽霸氣認愛她　她多次出入李家女星當考官痛罵「整形學生」到棄考

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