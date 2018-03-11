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振興花蓮觀光 交通部擬投入2.17億元

中央社2018/03/11 11:17
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北11日電）根據交通部長賀陳旦送到立法院的書面報告指出，振興花蓮災後觀光產業中長期措施，交通部正推動「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，於108年底前投入新台幣2.17億元。

立法院交通委員會12日邀請交通部長賀陳旦進行業務報告並備質詢，根據交通部送到立院的書面報告，賀陳旦指出，去年來台旅客人數計1073萬9601人次，較105年成長0.46%，以觀光目的來台者占比達71.22% 。

賀陳旦表示，整體而言，除大陸市場因大陸對台限縮政策影響呈現負成長(22.2%)外，其他各主要市場均呈現正成長，尤以韓國(19.3%)及新南向市場(27.6%)成長最為明顯，新南向市場中以泰國及越南成長較為顯著，各客源市場結構占比漸趨於均衡。

對於振興花蓮災後觀光產業，賀陳旦指出，觀光局「花蓮遊、花蓮加油」觀光產業振興實施計畫投入約6100萬元，於107年底前辦理包括旅宿業紓困、觀光遊樂業重建、「台灣樂園節」海洋親水活動及國際擴大宣傳等措施。

賀陳旦表示，中長期措施，交通部刻正推動「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，於108年底前投入2.17億元，推動定期包機補助、藍色公路旅遊補助、創意旅遊活動、整合行銷參展及推廣、台鐵台北花蓮觀光專門列車等5項計畫，未來將適時滾動檢討。（編輯：鄭雪文）1070311

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