振興花蓮觀光 交通部擬投入2.17億元

（中央社記者王承中台北11日電）根據交通部長賀陳旦送到立法院的書面報告指出，振興花蓮災後觀光產業中長期措施，交通部正推動「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，於108年底前投入新台幣2.17億元。

立法院交通委員會12日邀請交通部長賀陳旦進行業務報告並備質詢，根據交通部送到立院的書面報告，賀陳旦指出，去年來台旅客人數計1073萬9601人次，較105年成長0.46%，以觀光目的來台者占比達71.22% 。

賀陳旦表示，整體而言，除大陸市場因大陸對台限縮政策影響呈現負成長(22.2%)外，其他各主要市場均呈現正成長，尤以韓國(19.3%)及新南向市場(27.6%)成長最為明顯，新南向市場中以泰國及越南成長較為顯著，各客源市場結構占比漸趨於均衡。