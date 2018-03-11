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PCB設備廠獲利三雄牧德居冠 川寶EPS 7.12

鉅亨網2018/03/11 11:25
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PCB 設備廠去年在生產製程朝細線寬、線距及類載板應用的登場之下，族群包括牧德 (3563-TW)、川寶 (1595-TW)、迅得 (6438-TW) 股的獲利表現佳，並以牧德 (3563-TW) 每股純益 10.86 元穩居每股獲利王，法人看好，2018 年牧德每股純益將達 14 元。

而 PCB 設備廠川寶 (1595-TW) 去年每股純益也達 7.12 元居類股獲利之后，目前全球的 PCB 曝光機設備需求每年在 350-400 台，在設備走向自動化、替換原有汞燈光源改採低耗能的 LED 光源趨勢下，目前觀察明年的 PCB 產業仍旺，也為川寶帶來商機。此外，值得留意的是，川寶併購寶虹科技後，董事長張鴻明表示，未來不排除透過寶虹續併半導體。

牧德科技之前所射「3 箭」發酵，除受惠 3 箭之一軟性印刷電路板 (FPC) 的自動光學檢測 (AOI) 設備出貨暢旺，第二箭是半導體 AOI 設備，第三箭傳統印刷電路板 (Rigid PCB) 的智能 4.0 相關 AOI，推升去年營收連創新高，去年財報營收 14.21 億元，年增 74.47%，毛利率 64.02%，稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元。

牧德去年以來力拚 PCB 軟硬板 AOI 自動化檢測新機交貨，生產線爆滿，加上第 4 季還有新產品開始交貨，譜出 5.22 億元的單季歷史新高紀錄，同時將力拚來自中國大陸 PCB 訂單，預期至 2018 年第 1 季出貨量都將不錯，可望改變過往來每年第 1、4 季業績清淡表現。而新產品全掃描尺寸量測機在 3 月上市。

在陸資 PCB 廠去年起的擴廠商機，牧德積極布局。牧德預估，陸資 PCB 廠在硬板生產自動化 4.0 設備及其他設備商機大，該公司將以較現有設備低 20% 的價格，加入市場競爭，但即使產品價格差異化，仍將維持現有的毛利率水準不變。

迅得總經理王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)
迅得總經理王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

而迅得機械 (6438-TW) 去年財報出爐，營收 32.81 億元，稅後純益 3.05 億元，同創歷史新高，每股純益 6.01 元，迅得機械去年稅後純益年增 1.7 倍，董事會決議擬配發去年股利 4 元現金股利，將提交 5 月 29 日股東常會討論。

志聖工業 (2467-TW) 公布去年財報，稅後純益為 4.03 億元，創 7 年來新高，以目前股本計算，每股純益 2.54 元，則創 6 年來新高，該公司董事會並決議每股擬配發 1.5 元現金股利。

牧德日 K 線圖

 

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