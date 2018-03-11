齊心代禱成祝福　喜樂守護天使相見歡

▲喜樂保育院舉辦守護天使相見歡，守護天使與喜樂憨兒們透過直接的接觸與互動，有更多的認識並培養更深厚的情感。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

喜樂保育院11日舉辦守護天使相見歡，守護天使們說，能成為喜樂的代禱天使是生命中最有義意的事，彰化中會婦女事工部年年排除萬難陪伴代禱天使，感動學到單純的喜樂，喜樂保育院牧師蔡淑哖感謝守護代禱天使，用禱告陪伴孩子成長，用禱告的手守護孩子身、心、靈健康。

生命中除了實質的物質需求外，更需要有靈性的支持與陪伴，也因此彰化中會婦女事工部30間教會250位婦女，願意用信仰成為喜樂保育院孩子最堅強的後盾，並且透過每月一封代禱信，一對一為喜樂憨兒在院內身、心、靈健康及學習代禱，默默守護著每一個生命的成長歷程。



▲喜樂保育院舉辦守護天使相見歡，守護天使與喜樂憨兒們透過直接的接觸與互動，有更多的認識並培養更深厚的情感。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

「代禱媽媽什麼時候會來？我好想她。」這是喜樂憨兒對於守護天使最真切的情感流露，也是「守護天使相見歡」活動持續舉辦長達15年的動力。為了讓彼此產生更多的連結與交流，今年活動特別分為四場次舉辦，期待能以分區關懷的方式，拉近守護天使與孩子們的親密關係。

首場活動由彰化區包括蘭大衛教會、和美教會、彰化教會等攜手參與，相隔一年的見面，更為喜樂憨兒心中帶來滿滿的溫暖。今年特別融入孩子們手作的人生故事書，藉由守護天使們的共讀與陪伴，讓每一段生命的精彩都可以彼此分享，轉化為凝聚彼此關係的黏著劑。



▲喜樂保育院舉辦守護天使相見歡，守護天使與喜樂憨兒們透過直接的接觸與互動，有更多的認識並培養更深厚的情感。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

守護天使與孩子們的同心合唱「上帝造萬物充滿愛的印記，愛我的天父，我渴慕讚美你」，和諧的詩歌旋律展現出歡樂的氣氛。在加賀谷.宮本式音樂互動中，守護天使溫柔牽起孩子們的雙手共舞，讓彼此如同親人般的同樂，共同享受付出所帶來的感動。

彰化中會婦女事工部部長謝阿碧表示，代禱是一種愛與奉獻的具體行動，也是守護天使們長期以來堅持的信念，期許透過禱告的力量，讓祝福澆灌在每一位喜樂孩子的生命當中，並且伴隨著他們的身心靈成長茁壯。



▲喜樂保育院舉辦守護天使相見歡，守護天使與喜樂憨兒們透過直接的接觸與互動，有更多的認識並培養更深厚的情感。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

蔡淑哖牧師表示，守護天使事工經歷了15年而不間斷，感謝神所賜下的奇妙恩典，更感謝彰化中會婦女事工部全力支持與投入，讓祝福的泉源可以源源不絕。