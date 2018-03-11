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中央社

政院組改 國家公園續留內政部不歸環資部

中央社2018/03/11 11:23
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北11日電）行政院明天將召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論組織改造。政院規劃，內政部營建署將改制為國家公園署跟國土管理署，因此國家公園將由內政部繼續管理，而非新成立的環資部。

行政院組織法修正案於民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有6個部會未完成組改，包括大陸委員會、內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等。

現在除了大陸委員會組織法已送到立法院，還有五個部會因涉及權責劃分問題，如國家公園與農委會轄下林務局是否歸屬環資部或續留原單位，導致組織法草案未送出。

政院人士上午告訴中央社記者，目前五個部會的組改大致定案，內政部轄下的營建署未來將改制，拆分為國家公園署跟國土管理署，也就是國家公園將繼續留在內政部。

不過，政院人士說，營建署也有部分業務將移撥到環資部，將在環資部成立下水道及環境工程署；另外，農委會的林務局和林業試驗所業務也將轉移到環資部，並改制成立森林及自然保育署和森林及自然保育研究所。

政院人士表示，經濟部水利署也將移撥到環資部；未來經濟部升格為經濟及能源部後，中小企業處也將升格，改制為中小企業創新發展署。（編輯：林沂鋒）1070311

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