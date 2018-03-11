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中央社

日本311地震7週年 逾7萬人過避難生活

中央社2018/03/11 11:31
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京11日專電）日本311大地震今天屆滿7週年，根據統計，目前仍有逾7萬受災民眾過著避難生活。雖然重建工作持續進行，但逾8成受災民眾認為，地方經濟仍未脫離大地震影響。

2011年3月11日，日本時間下午2時46分，日本東北方海域發生規模9.0大地震，引發海嘯侵襲東北地方及關東地方海岸時，高度都超過10公尺。

整理日本放送協會（NHK）相關報導，透過以下幾個問題了解311大地震的相關現況。

當年地震及海嘯共造成多少傷亡？

根據日本警察廳截至9日的統計，12個都道縣合計有1萬5895人死亡；失蹤部分，6個縣合計2539人。

另一方面，和311大地震有關的死亡，例如長期過著避難生活導致健康惡化死亡的「震災關連死」，在10個都縣合計至少有3647人。

還有多少人過著避難生活？

311大地震發生後沒多久，最多時有47萬人在避難所等地避難；復興廳調查整理，截至今年2月13日，因為重建工作緩慢，仍有7萬3349人被迫過避難生活。

受到海嘯侵襲等原因失去自己房子，且無力重建的受災民眾，日本政府興建災害公營住宅供這些民眾居住；截至1月底，已完成約2萬8000戶，約占整體數量的94%。

目前仍有逾4萬6000人住在臨時住宅，高齡化比率高達41.3%，另外也出現獨居高齡者孤立化的問題。

日本災區民眾怎麼看311大地震的重建工作？

根據NHK對岩手、宮城及福島縣1932位民眾所做民調，對重建工作有實際感受和沒有實際感受的受訪者，各占一半。

在家庭經濟方面，超過6成受訪者認為還是很辛苦；有7成受訪者認為，311大地震漸被民眾淡忘。

民調顯示，受災民眾經過7年後，仍有近6成認為自己是受災者，相較於阪神淡路大地震的受災民眾，比率多達2倍。

目前還有83.5%的受災民眾認為，地方經濟7年後仍未脫離大地震的影響。

福島第一核電廠現況為何？

福島第一核電廠因為3座機組爐心熔毀，被視為世界上最嚴重等級的核子事故，正朝研究如何取出被視為廢爐最大難關的核燃料碎片。

東京電力公司去年7月透過機器人在水中調查3號機組，在包覆反應爐的容器底部，發現像岩石的黑色塊狀物，初步研判很可能就是核燃料碎片。

日本政府和東京電力公司正在研究取出核燃料碎片的具體方法，預計2019年先決定從哪一座機組著手，2021年開始進行相關作業。

災區再發生地震的可能性？

日本岩手縣到千葉縣東北部的沿岸及海域，這個南北長度約500公里、東西寬度約200公里的區域，被稱為餘震區域，而這個區域從去年3月11日到昨天晚間7時止，一年來被觀測到震度一以上的地震共有517次。

雖然過去一年餘震區域發生的地震次數，遠比311大地震發生後一年的逾8000次地震減少很多，但比311大地震前的次數仍多出不少，日本政府地震調查委員會在9日的會議上，認為這個區域仍將持續出現餘震，並呼籲日本民眾留意及防備。（編輯：紀錦玲）1070311

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