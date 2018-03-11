高鐵3橋墩角變位微增 距警戒值仍遠

（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣高鐵公司委託學術單位監測沿線地層下陷，根據最新完成的監測報告，下陷情形持續趨緩，不過，有3處橋墩角變位微幅增加，但距離警戒值仍遠。

高鐵監測地層下陷路段主要在中南部，尤其關注抽取地下水較嚴重的彰化溪洲、雲林車站、雲林跨越158縣道及雲林台78線快速道路段，除平時自行監測外，2013年起委託學術單位每年定期監測。

因高鐵下陷較讓人擔心的是差異沉陷，所以角變位的變化是主要關注項目。

根據台灣高鐵委託學術位做的2017年監測報告，下陷持續趨緩，但有3處橋墩角變位微幅增加，彰化溪洲路段從0.383/1500增至0.393/1500、雲林車站從0.507/1500增至0.554/1500、雲林跨158縣道從0.486/1500增至0.498/ 1500。