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中央社

賓士酒駕撞死老闆娘案 中市警大執法取締

中央社2018/03/11 11:34
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市昨天發生酒駕撞死太陽餅店老闆娘案，台中市第一警分局今天表示，即日起進行3天酒駕取締大執法，並強調會持續執行專案酒駕勤務，避免酒駕肇事案再度發生。

台中市第一警分局今天發布新聞稿表示，58歲王姓婦人10日凌晨騎機車返家途中，遭22歲莊姓男子駕駛賓士車從後方追撞，當場無生命跡象送醫後不治，男子酒測值為0.75毫克，警方依公共危險罪嫌移送偵辦。

台中第一警分局指出，即日起連續3天在轄內易肇事時段、路段及易飲酒集中區域，針對可疑車輛或行車不穩的車輛，實施機動巡邏及定點攔檢取締。10日晚間動員大批警力，在市區重要路口實施夜間攔查，出勤不到半小時就在西區忠明南路與忠誠街口，攔查到2名騎機車的酒駕民眾，被依法送辦。

警方也表示，將持續為期3個月加強取締酒駕專案性勤務，每個月除執行8次專案取締勤務，並將機動調整不分平日、假日，依各區商家及消費型態，規劃白天、傍晚、深夜、凌晨各時段的稽查勤務。

警方強調，駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克者，處新台幣1萬5000元至9萬元罰鍰，達0.25毫克即觸犯公共危險罪移送法辦，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

因酒後駕車致人於死，處3年以上、10年以下有期徒刑；致人重傷及肇事逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。如有酒駕致人傷亡案件，除依公共危險罪移送外，情節嚴重者，可能另涉刑法殺人罪責。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070311

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