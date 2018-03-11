地方萬花筒》影／彰化縣暫定古蹟「太岳之胤」古厝認養

從列入暫定古蹟到爭取修復，是漫漫長路，為讓文資保存沒有空窗期，台灣小鎮文化協會與彰化縣暫定古蹟「太岳之胤」古厝所有權人，11日在文化局長陳文彬見證下，簽訂認養，盼突破資產保存與私有財產間的衝突困境，提供新的做法。陳文彬說，透過民間力量來募集自有資金到位，讓老屋保固或是修復作業，能夠提早啟動！

彰化縣暫定古蹟「太岳之胤」古厝係鹿港郊商許志湖故居，為清末所建，許志湖家族為世居鹿港的泉州裔商業家族。許氏家族於清治乾隆年間渡海來臺，至許志湖一代定居於鹿港牛墟頭。西元1870年代，許志湖經營謙和號和春盛號兩家郊商商號，於當地從事米糧和進出口貿易。



▲彰化縣暫定古蹟「太岳之胤」古厝年久失修，結構梁腐蝕坍陷，台灣小鎮文化協會與「太岳之胤」古厝所有權人，在文化局長陳文彬見證下，簽訂認養。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

西元1895年，乙未戰爭爆發，許志湖家族曾短暫遷居泉州避難，西元1897年選擇回到臺灣繼續經商。日治初期，謙和號為鹿港六大貿易商號之一，其貿易範圍擴及臺北、福州、泉州及廈門等地。

「太岳之胤」古厝管理人許有正表示，從暫定古蹟走到修復完成時間太久，他從小在古厝長大，不忍心放著古厝繼續崩塌，在台灣小鎮文化協會提議下，過半的古厝所有權人同意由協會出面認養，在等待修復的空窗期，可以先採取必要的保護加固措施。



▲彰化縣暫定古蹟「太岳之胤」古厝年久失修，結構梁腐蝕坍陷，台灣小鎮文化協會與「太岳之胤」古厝所有權人，在文化局長陳文彬見證下，簽訂認養。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

「太岳之胤」古厝因無人居住，年久失修致屋瓦頹圮、結構梁腐蝕坍陷，其屋瓦及建物結構受損嚴重，許志湖後代子孫約二十人繼承這幢古厝，逾七成繼承人同意並提報為歷史建築，請政府協助整修。俟整修完畢後，將作為許氏宗祠和鹿港街區發展歷史研究及地理環境展示、鹿港郊商、舊有構件展陳及常民生活文物展等，並策辦假日市集、推廣講座及藝文表演等展演活動，豐富鹿港的文化內涵。