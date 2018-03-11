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〈名師解盤〉川金會前政治偏安 指數收斂三角看季底作

鉅亨網2018/03/11 11:40
鉅亨網 / NOWnews
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台股上周儘管外部有川普貿易戰正式簽署啟動，不過美股已免疫，外資賣壓也減輕，內資仍續站買方，股市先跌後漲，單周反倒上漲 166 點，K 線也收紅。展望本周，基本上貿易戰仍是焦點，由於指數正在進行收斂三角形的走勢，預料短線將偏震盪，漲價及原物料概念族群將是季底作帳指標。

分析師陳龍表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩預計在 5 月會面，包括美股及亞洲都有正面回應，畢竟外界對於北韓的核武問題還是有擔憂，而北韓已終於釋出不排除放棄，如果北韓、韓國及美國能夠坐下來談，至少在會談之前，東北亞局勢將能有所緩和。

陳龍也指出，貿易戰則是近期國際股市的變數，現在先登場的鋼鋁還是偏傳統產業，如果蔓延到科技業，由於中國出口到美國的前兩大產品都是手機，尤其今年美國四大股市中漲幅較高的是費半跟納斯達克，這樣對於美股來說，恐怕就是弊多於利了。

分析師林隆炫表示，台股前波從 10322 點起漲，最高來到 11270 點，這段過程花了 33 天，但是衝高後遇到美股大跌，只花了 13 天就跌到 10189 點，13 天就吃掉了 33 天的漲幅，儘管後面只用了 6 天就收復了跌幅的 0.618，來到 10937 點，但是從 10189 點開始的 13 天，卻無法收復之前同樣是 13 天的跌幅，顯示後面的走勢略有軟腳，整體來看，指數現在正在進行收斂三角形。

林隆炫表示，根據波浪理論，台股現在這個收斂三角形的指數底部，預料將落在 10339 點，剛好可以守住之前起漲點的 10322 點，因此 3 月下旬指數將有機會出現明顯反彈。

分析師許博傑表示，近期台股主要動能是來自內資，因此可以觀察投信動作，因為現在已經逐漸接近第一季底，投信有可能開始作帳，近期費半持續創高，半導體族群也是觀察指標，另外漲價族群例如被動元件，也是外資著墨的標的，隨著通膨話題發酵，原物料族群以及上游電子材料股將是觀察指標。

如果投資人看好台股後續作帳題材走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元富 77 購 02(072401-TW)、臺股指麥證 78 購 01(072277-TW)、臺股指群益 77 購 03(072371-TW) 等。

台股相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理
台股相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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