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中央社

公保育嬰留停津貼 男女請領1比9

中央社2018/03/11 11:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北11日電）公教人員保險育嬰留職停薪津貼請領人數逐年遞增，以男性為例，民國98年開辦當時165人請領，逐年增至去年的605人。不過，整體仍以女性為多數，男性及女性請領比例約1比9。

公保育嬰留職停薪津貼98年8月1日開辦，銓敘部日前在考試院會提出執行報告指出，98年開辦時，請領的女性被保險人2545人，男性165人，合計2710人，請領人數逐年增加，105年女性5486人，男性550人，合計6036人；106年請領的女性達5546人，男性增為605人，合計6151人。

銓敘部說，資料顯示被保險人為撫育子女而辦理育嬰留職停薪的意願逐年提高，且比較106年及99年的請領人數發現，男性成長幅度約110.8%，女性成長幅度約66.4%，顯示近年來宣導鼓勵男性善用這項制度，共同負擔育嬰責任，已有效果。

銓敘部進一步分析，同一被保險人請領2名子女以上育嬰留停津貼者，自開辦以來總計8262人，其中領雙胞胎以上育嬰留停津貼者，總計907人。

若比較勞工的就業保險所定育嬰留停津貼，銓敘部報告說，公保被保險人約58萬餘人，勞工就業保險被保險人約679萬餘人，以106年的請領比率，公教人員為1.05%，勞工為1.25%。平均每月核發金額，公教人員為新台幣1萬7031元，較勞工1萬7894元，少863元。

銓敘部表示，立法院審議107年度中央政府總預算案所作決議，有關被保險人在育嬰留停期間，原由被保險人自付35%的保險費，改由政府負擔，因涉及性別工作平等法及各社會保險被保險人權益的一致性，宜由性平法主管機關勞動部統籌辦理。

公教人員保險法規定，被保險人加保年資滿1年以上，養育3足歲以下子女，辦理育嬰留職停薪並選擇繼續加保者，得請領育嬰留職停薪津貼。育嬰留職停薪津貼按被保險人育嬰留職停薪當月起，往前推算6個月保險俸（薪）額的平均數60%計算。（編輯：鄭雪文）1070311

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