川普出手課鋼鋁重稅 經濟部：積極爭取豁免

鋼鐵業一直是美國較敏感產業，但啟動232調查前例少，上一次是2001年對鐵礦砂及半成品鋼展開調查，但最終結果判定並未威脅到美國國家安全，因此最後未採取任何措施，這次可算是台灣產業首次受到美國232調查結果影響。

川普課鋼鋁稅掀貿易戰專題3（中央社記者廖禹揚台北11日電）美國總統川普以捍衛美國產業及國家安全為由，對特定進口鋼鐵及鋁產品課徵高關稅，料將衝擊台灣產業，除積極爭取豁免外，是否可能走上WTO爭端解決一途，尚待觀察。

但川普態度在正式簽署行政命令時有軟化跡象，除給予加拿大與墨西哥豁免期外，也開放國家別豁免及產品別豁免，與美國有安全關係國家，可與美國貿易代表署諮商替代方案，受直接影響的美國境內業者，也可基於美國相關產品供給無法滿足需求，或特殊國安考量等理由，向商務部提出特定產品豁免要求。

經濟部國際貿易局表示，目前已透過駐美代表處表達諮商意願，業者也著手與美國當地進口商聯繫，待美國公布詳細諮商及申請規定後，政府與業者將雙管齊下，同時爭取國家別及產品別豁免。

中華經濟研究院副研究員顏慧欣指出，美國雖然是台灣鋼鐵最大出口國，但從美國角度來看，台灣僅是鋼鐵第9大、鋁第17大進口來源國，或許可以藉此說服美國，台灣涉案產品對美國國安不會構成威脅，以爭取豁免。

在川普正式宣布可與美國貿易代表署諮商替代方案來爭取豁免前，歐盟對美國針對鋼鋁產品課徵高關稅的措施曾表達不滿，並揚言要以同樣手段報復美國特定產品。但顏慧欣分析，歐盟至目前為止都非常尊重世界貿易組織（WTO）的遊戲規則，不太可能實施像美國這次具有法律爭議性的措施，而是可能選擇向WTO提告。

根據WTO規定，會員國若認為他國貿易措施對本國有威脅之虞，就可以提出雙邊諮商要求，被告國收到諮商請求後，10日內不回應或30日內不進入諮商程序，請求國可直接請求第一審爭端解決小組成立；且會員國必須服從WTO判決結果，否則其他會員國可施加制裁。

經濟部官員表示，現階段當然是以爭取豁免為優先，但若業者有表達需求，政府就會進行整體評估，經過跨部會協商是否向WTO提告。

在美國實施232調查之前，對台灣鋼鐵產品就曾祭出多項反傾銷措施，且台灣在WTO會員中，從1995年起至2016上半年，累計遭反傾銷調查件數名列全球第三，面對如此壓力，官員表示，在WTO框架下，只要被認定為不公平貿易行為，都有可能遭到反傾銷調查甚至實施相關措施，對此經濟部已透過全國工業總會向業者宣導，謹慎處理相關調查及應訴，並提供相關協助。

官員表示，除啟動調查期間外，反傾銷等貿易救濟措施實施後每年還有行政複查，以及落日複查等，都需要專業律師協助處理應訴，盡量爭取有利稅率；若業者認為有需要，政府經評估後也可能向WTO提告。

台灣自2002年正式加入WTO以來，無法透過諮商解決、完整走過WTO爭端解決機制的案例目前僅3案，最大宗、也是首起案例的案件，是聯合美國、日本控告歐盟對面板等科技產品課徵關稅，並在2010年獲得有利判決。

其他兩案則包括印尼對特定鋼品實施防衛措施，以及加拿大對台焊接碳鋼管產品實施反傾銷措施，其中印尼案於2015年獲勝訴，但印尼方去年9月決定繼續上訴；加拿大案也獲勝訴判決，加國並在去年9月底修正措施。（編輯：林孟汝）1070311