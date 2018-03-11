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影／揪朋帶娃來路跑　樂活獅熊讚笑聲滿街

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/11 12:26
「熊讚」ㄟ路跑！2018第二屆樂活獅熊讚親子公益路跑11日上午在社頭織襪園區開跑，活動吸引千餘名國際獅子會會員攜家帶眷來參與。

「熊讚」ㄟ路跑！2018第二屆樂活獅熊讚親子公益路跑11日上午在社頭織襪園區開跑，活動吸引千餘名國際獅子會會員攜家帶眷來參與，此次活動結合彰化縣政府社會處公益團體一起為愛樂活起跑、為公益捐發票一起做愛心。


▲2018第二屆樂活獅熊讚親子公益路跑在社頭織襪園區開跑，參加路跑民眾不分大小一起為愛樂活起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

2018第二屆樂活獅熊讚親子公益路跑，11日早上7點在樂活獅子會創辦人榮譽會長劉信佑、彰化縣長魏明谷、立法委員王惠美、社頭鄉長劉錦昌等人鳴槍下起跑，活動從織襪園區出發，競賽項目分為9公里及5公里賽程。


▲2018第二屆樂活獅熊讚親子公益路跑在社頭織襪園區開跑，參加路跑民眾不分大小一起為愛樂活起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

來自田中鎮的田中青商會長魏于喨和太太帶著3歲的女兒魏子媗、5歲的女兒魏子甯參加5公里親子賽程，同時還揪青商會友組團參加路跑活動，參加路跑人群中也有推著嬰兒車，跟著大家一起響應公益，用步伐更認識織襪的故鄉---台灣織襪王國社頭小鎮！


▲2018第二屆樂活獅熊讚親子公益路跑在社頭織襪園區開跑，參加路跑民眾不分大小一起為愛樂活起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

彰化縣長魏明谷指出，路跑活動在彰化現相當盛行，有「嬉遊百果山－員林獅子盃半程馬拉松、「戀戀二水-跑水馬拉松」、「台灣米倉-田中馬拉松」、「2017鹿港馬拉松」，堪稱馬拉松界的優質賽事盡在彰化，魏明谷期許藉由路跑活動培養運動習慣，不僅能促進身體健康，還能用雙腳體驗彰化之美。


▲2018第二屆樂活獅熊讚親子公益路跑在社頭織襪園區開跑，參加路跑民眾不分大小一起為愛樂活起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

劉錦昌表示，路跑在近幾年來已經成為健康的代名詞，也是走出戶外最好的親子活動之一，此次的賽道設置於全台灣最美的社頭織襪園區內，社頭是擁有濃濃人情味、鄉土味的好地方，藉由這次公益路跑，能讓更多人認識社頭之美，並達到健康與促進公益之效。

關鍵字公益路跑熊讚魏明谷田中馬拉松
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