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中央社

應對特檢調查 川普擬聘柯林頓彈劾案律師

中央社2018/03/11 11:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）4名熟知內情的消息人士表示，美國總統川普正在延攬華府資深律師佛拉德加入白宮，協助處理特別檢察官調查相關事務。佛拉德曾在彈劾過程代表前總統柯林頓（Bill Clinton）。

「紐約時報」（The New York Times）報導，消息人士說，佛拉德（Emmet T. Flood）過去一週在橢圓形辦公室會見川普，討論這項可能性。其中兩人表示，截至目前尚未做出最終決定。

消息人士說，假如佛拉德進入白宮，他的主要任務將是協助總統處理應對司法部相關事務。

兩名親近總統的人士說，這項提議並不代表總統對調查有任何新的擔憂，但至少意味調查不太可能在短時間內結束。

佛拉德不會取代白宮律師柯布（Ty Cobb）的位置，柯布去年夏天開始擔任處理特別檢察官穆勒（RobertS. Mueller III）調查的主要角色。但柯布數週來對友人透露，他認為自己只是暫時擔任這項職位，時間估計不會太長。

柯布的主要任務是向穆勒提供文件，及安排白宮幕僚與檢方會面，而這部分幾乎已告一段落。

自去年以來，佛拉德一直在總統延攬法律團隊顧問的名單上，而他也是白宮針對這類角色接觸的唯一一人。

白宮官員並未立即應要求置評。佛拉德也拒絕發表評論。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070311

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