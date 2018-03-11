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中央社

經濟部秘書任維格監察人 遭公懲會申誡

中央社2018/03/11 12:03
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北11日電）經濟部發現國際合作處林姓秘書擔任維格餅家監察人，移請公務員懲戒委員會審理；公懲會認定林男違反公務員服務法相關規定，近日判他申誡一次。

經濟部移送意旨指出，依公務員兼職查核平台106年第1次查核結果，發現林姓秘書有兼任「維格餅家股份有限公司」監察人身分的情形。

林姓秘書說明，維格公司受企業人士推薦，在民國105年5月選任他做監察人；接獲通知時便予以婉拒，但維格公司表示，他是新任監察人，如果短期間辭職，將使社會大眾及輿論猜疑，影響公司企業形象。

林姓秘書強調，他礙於情面勉強接受，自己的視力多年前達到中度障礙程度，無法按照公司法相關規定行使監察人職務，並未實際參與商業經營活動，也沒有支領董監事報酬；維格公司也說，公司審計委員會成立後，就會將他的監察人職務解任，林姓秘書也在106年5月被解任監察人職務，沒有違反公務員服務法相關規定。

公務員懲戒委員會審理後認為，適用公務員服務法的人，如經選任登記為私人公司董監事，就違反公務員服務法，不論是否實際參與經營活動或有無支領報酬；林男的行為讓人民有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散的不良觀感，為維護公務紀律，自有懲戒的必要。（編輯：方沛清）1070311

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