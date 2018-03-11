NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅培儀狂射37分　普門完成衛冕六堆園區農事學堂　親子體驗插秧趣跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

川金會變化莫測 川普：成敗皆有可能

中央社2018/03/11 12:11
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社賓夕法尼亞州月亮鎮10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他計劃與北韓領導人金正恩舉行的會談，可能無法達成協議而破局，但也有可能達成「對全世界最有利的協議」，而緩和兩國之間的核子緊張。

路透社報導，川普在賓州西部替共和黨國會議員候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台時表示，如果看似沒有取得進展的可能，「我可能會迅速離席」，他說，他認為北韓想要和平共處，且「我認為是時候了」。

目前尚未確定會談時間與地點，不過會談應於5月底舉行。

川普說：「誰知道會發生什麼事？」他並說，如果舉行了這場會談，「我可能會迅速離席，或是我們可能會坐下來，達成對全世界最有利的協議」。

法新社報導，川普預測，與金正恩突破性對談將獲得「重大成功」。

川普在造勢活動上告訴支持者，美國在與北韓局勢緊張時「展現了強大實力」。

他也吹噓說，他降低北韓核威脅，救了上月的南韓平昌冬季奧運。

川普說：「當你覺得自己會被核武轟炸時，票會有點難賣出去。」

此外，川普今天稍早推文表示，北韓承諾在會談落幕前不會再試射飛彈。

川普發推文表示：「北韓自2017年11月28日以來一直未進行飛彈試射，且承諾直到我們會談結束前不會再試射。我相信他們會信守承諾」。

川普推文也聲稱，中國和日本領導人都支持可能登場的這項對話，即使他鮮少致力於釐清有關會談時機和先決條件等疑惑。

川普推文說：「習主席告訴我，他肯定美國致力於透過外交解決問題而非訴諸不吉利選項。中國持續有所助益。」川普指的是中國國家主席習近平。

川普表示：「與日本首相安倍交談，安倍對（美國）跟北韓對話一事非常熱心。也討論了開放日本，讓日本與美國獲得更佳貿易。當前美方貿易逆差高達1000億美元，既不公平也難以永續。全都會解決！」（譯者：周莉芳/核稿：林憬屏）1070311

油價終結連3漲 中油明起降2角北市動物園與台大實驗林簽動...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan