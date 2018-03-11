川金會變化莫測 川普：成敗皆有可能

（中央社賓夕法尼亞州月亮鎮10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他計劃與北韓領導人金正恩舉行的會談，可能無法達成協議而破局，但也有可能達成「對全世界最有利的協議」，而緩和兩國之間的核子緊張。
路透社報導，川普在賓州西部替共和黨國會議員候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台時表示，如果看似沒有取得進展的可能，「我可能會迅速離席」，他說，他認為北韓想要和平共處，且「我認為是時候了」。
目前尚未確定會談時間與地點，不過會談應於5月底舉行。
川普說：「誰知道會發生什麼事？」他並說，如果舉行了這場會談，「我可能會迅速離席，或是我們可能會坐下來，達成對全世界最有利的協議」。
法新社報導，川普預測，與金正恩突破性對談將獲得「重大成功」。
川普在造勢活動上告訴支持者，美國在與北韓局勢緊張時「展現了強大實力」。
他也吹噓說，他降低北韓核威脅，救了上月的南韓平昌冬季奧運。
川普說：「當你覺得自己會被核武轟炸時，票會有點難賣出去。」
此外，川普今天稍早推文表示，北韓承諾在會談落幕前不會再試射飛彈。
川普發推文表示：「北韓自2017年11月28日以來一直未進行飛彈試射，且承諾直到我們會談結束前不會再試射。我相信他們會信守承諾」。
川普推文也聲稱，中國和日本領導人都支持可能登場的這項對話，即使他鮮少致力於釐清有關會談時機和先決條件等疑惑。
川普推文說：「習主席告訴我，他肯定美國致力於透過外交解決問題而非訴諸不吉利選項。中國持續有所助益。」川普指的是中國國家主席習近平。
川普表示：「與日本首相安倍交談，安倍對（美國）跟北韓對話一事非常熱心。也討論了開放日本，讓日本與美國獲得更佳貿易。當前美方貿易逆差高達1000億美元，既不公平也難以永續。全都會解決！」（譯者：周莉芳/核稿：林憬屏）1070311