川金會變化莫測 川普：成敗皆有可能

（中央社賓夕法尼亞州月亮鎮10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他計劃與北韓領導人金正恩舉行的會談，可能無法達成協議而破局，但也有可能達成「對全世界最有利的協議」，而緩和兩國之間的核子緊張。

路透社報導，川普在賓州西部替共和黨國會議員候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台時表示，如果看似沒有取得進展的可能，「我可能會迅速離席」，他說，他認為北韓想要和平共處，且「我認為是時候了」。

目前尚未確定會談時間與地點，不過會談應於5月底舉行。

川普說：「誰知道會發生什麼事？」他並說，如果舉行了這場會談，「我可能會迅速離席，或是我們可能會坐下來，達成對全世界最有利的協議」。