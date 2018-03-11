那斯達克創新高 專家：10%至20%的修正隨時可能

Sloy, Dahl & Holst 首席投資長 Paul Meeks 日前接受 CNBC 採訪時表示，「它們 (科技股) 波動性高，風險也高，當修正出現時，不會只跌 2%，恐怕會跌 20%，且隨時可能發生。」

自 2 月修正低點以來，那斯達克指數已飆升逾 7%。

美股牛市上週五 (9 日) 滿 9 年，受惠於貿易戰、朝鮮半島緊張情勢降溫，以及美國就業數據緩解通膨與加速升息疑慮，當天美股收高，那斯達克指數創歷史新高；不過，投資專家認為，10%，甚至 20% 的修正，隨時可能發生。

Meeks 認為，投資人看好的 FANGs(Facebook、Amazon、Netflix 和 Google)，也可能面臨上述風險。

不過，這並不代表 Meeks 看壞科技股前景，持有大量科技股的 Meeks 指出，市場基本面良好，就算 10% 或 20% 的修正出現，納斯達克依然會有「強勁的一年」。

整體來看，「9 歲」的美股牛市，在全球經濟成長、企業獲利帶動下，似乎仍有續創紀錄的精力。

根據 Investing.com 報導，B. Riley 駐紐約首席市場策略師 Art Hogan 認為，「牛市不會死於衰老，但會死於經濟衰退或趨緩。」

2009 年 3 月 9 日，標普 500 指數慘跌至 676.53 點，但自此之後，便開始回升，受惠於聯準會 (Fed) 的低利率政策，累計漲幅已達 305%。

當前的經濟成長，可望延續，川普政府的稅改政策，也有助提振企業獲利。Hogan 強調，今年的企業獲利，會越來越好。

根據湯森路透估算，2017 年第 4 季，標普企業平均獲利年增逾 15%，且 2018 年依舊樂觀。