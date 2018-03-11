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中央社

台電：核廠將如期除役 非核家園目標不變

中央社2018/03/11 12:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北11日電）福島核災屆滿7週年，台電公司今天表示，核一二三廠將如期除役，核四不啟封、不運轉，並重申，無論核二後續是否再轉，都不會影響如期除役的時程與非核家園目標。

311廢核大遊行今天下午將在凱道登場，今年遊行訴求為「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」。台電今天也發布新聞稿，說明相關議題與目標。

台電指出，核一1號機今年12月將停機進入除役階段，現正辦理二階環評；核二、核三廠則分別將在2021、2024年進入除役階段，台電並將在今年底前提出核二除役計畫申請除役許可。台電表示，即使原能會對核二2號機大修後再轉申請的安全審查5日剛通過，後續無論是否再轉，都不影響核二如期除役的時程與非核家園目標。

針對核四，政府已明確宣示不啟封、不運轉，台電正在進行既有資產保存維護，爭取轉售機會，同時目標在今年底前開始將核燃料運送至國外；既有廠址後續規劃轉型為綜合電力園區，目前也正在商議中。

至於核廢處置部分，台電表示，核廢料是過去電力能源選擇使用後的產物，需要社會共同面對，行政院已組成非核家園推動專案小組，邀請工程專家及學者參與，討論目前放置低放射性廢棄物的蘭嶼貯存場遷場，及後續核廢料處置問題，希望尋求社會共識後推動。

台電說明，使用過的核燃料，已開始從目前貯存的核電廠燃料池，逐步轉移至中期乾式貯存，以利推動最終永久處置，行政院原子能委員會並已審查通過核一除役計畫，要求中期乾貯不得轉作最終處置場所。

台電表示，未來核廢料集中式貯存設施選址作業將依公正組織、公開參與及客觀標準原則推動，不預設特定地點，以確保社會正義。（編輯：鄭雪文）1070311

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