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政治

中美經濟對話中斷？陸澄清：還會繼續談　貿易戰沒贏家

記者林仕祥／綜合報導2018/03/11 12:33
▲中國大陸商務部部長鐘山表示，中美經濟對話「還會繼續談」，強調貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難。（圖／翻攝自中國人大網 , 2018.3.11）
▲中國大陸商務部部長鐘山表示，中美經濟對話「還會繼續談」，強調貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難。（圖／翻攝自中國人大網 , 2018.3.11）

中美兩強恐爆貿易戰，外傳雙方已暫停經濟對話，引起全球關注，中國大陸商務部部長鐘山今（11）日澄清傳言，貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難，中美兩國經濟對話沒有中斷，還在繼續談，「這個是大家都願意聽到的，也是願意看到的一個好結果。」

鐘山強調，經貿關係是中美關係的「壓艙石」和「推進器」，雙方建交近40年，經貿關係越來越緊密，貿易規模增長了232倍，兩國雙向投資投資也累計2300億美元，「這充分說明兩國經濟互補性很強，合作潛力很大」。儘管如此，中美經貿合作也存在一些問題，包括貿易平衡、市場准入、安全審查3項問題。

鐘山指出，中美貿易統計存在差異，美國官方統計的對華貿易逆差每年都被高估20%左右；且中美貿易不平衡是結構性的，中方在「貨物貿易」上有順差，美方在「服務貿易」上有順差，而貿易競爭力就是產業競爭力。此外，中美貿易不平衡還與美方高技術對華出口的管制有關，如果美國對此放鬆管制，對華貿易逆差可大減35%左右。

鐘山認為，中美發展階段、產業結構、社會制度不同，兩國在金融、電信、汽車、農產品等領域的市場准入存在一些差異；中美對網絡安全、知識產權、兩用物項等安全的看法存在差異。這些差異對彼此之間的貿易、投資都產生了影響。

鐘山強調，當然這些問題中美都看到了，中共中央政治局委員、中央財辦主任劉鶴近期出訪美國，雙方也對這些貿易問題，進行坦誠、具有建設性的討論。中美經濟對話沒有中斷，還在繼續談，「不僅現在我們在談，下一步雙方確定還會繼續談」。

鐘山表示，誰都知道打貿易戰損人不利己，中美雙方繼續就經濟問題對話，是大家都願意聽到的，也是願意看到的一個好結果，但彼此之間還有許多事要做，因為這不是一方說了算，需要雙方共同努力，加強合作才行，「合作是中美兩國唯一正確的選擇，我們非常願意與美方按照兩國元首達成的共識，通過合作來解決分歧，實現互利共贏」。
 

關鍵字貿易戰中美關係鐘山經濟對話
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