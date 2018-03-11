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娛樂

蔡振南當六合彩組頭　挺學生拍片

記者吳維書／台北報導2018/03/11 12:43
▲蔡振南（左）飾演組頭兼工頭。（圖／公視提供 , 2018.3.11）
▲蔡振南（左）飾演組頭兼工頭。（圖／公視提供 , 2018.3.11）

「南哥」蔡振南甫獲「2017亞洲電視大獎」最佳男主角，在今（11）日晚間11點半播出的公視學生劇展《粗工阿全》飾演組頭兼工頭的角色，一場左、右手接電話幫下注的戲碼，讓學生們讚嘆，「差點就相信南哥真的賣過六合彩。」

蔡振南身為大前輩，義氣表示：「台灣的影視圈需要不斷有新血投入，有好作品，我們能幫就幫。」片中他與曾獲MOD微電影大賽最佳男演員的廖欽亮，分飾工頭「萬哥」與粗工「阿全」，一外放一內斂碰出精彩火花。一場應付簽賭電話的戲，蔡振南未經排練便脫口：「王董ㄟ你好，這期大家都很瘋30這支牌……」近一分鐘的長串台詞，讓25歲年輕導演朱平讚嘆，「完全是南哥的想像跟發揮，電話那頭根本沒有人。」


▲蔡振南演技精湛。（圖／公視提供 , 2018.3.11）

另一場主角阿全反悔，想退注六合彩與萬哥爭執戲碼，蔡振南不僅用老辣演技協助學生創作，也提供建議說：「六合彩未開彩前都是可以撤牌、退注的。」學生們不信，社會經驗豐富的「南哥」二話不說，直接在片場「Call Out」給當大組頭的朋友「指導」學生，他說：「我直接證明給他們看，真實情況是如此，這個設定也讓戲劇邏輯更完整。」

朱平具大將之風，2017年剛自世新大學廣播電視電影學系畢業，他曾在工地打工，作品《粗工阿全》完整細膩，勞動生活氣息濃厚，他表示，「工地大哥們比較樂觀、認命，我想呈現這樣的意象。」他補充說明，「從簽賭六合彩文化開始發想，想談關於『階級』這東西，畢竟大家看到工人第一印象，就是『底層』。」

開鏡後遇上颱風，逼得朱平用三天拍出作品，他表示，「最辛苦的過程就是協調營造公司讓團隊進入工地。」並提及「萬哥」六合彩簽賭站就搭在貨櫃屋裡，營造一種私密、非法又富工地氣質的空間。因預算有限且時程緊迫，貨櫃內一上完漆，劇組就立刻進去拍，蔡振南說：「拍攝時是八月，裡面又熱又悶，導演喊卡後，大家都受不了，衝出來呼吸。」

關鍵字蔡振南南哥2017亞洲電視大獎粗工阿全公視
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