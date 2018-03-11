NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅培儀狂射37分　普門完成衛冕六堆園區農事學堂　親子體驗插秧趣跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

弱視生用音樂演講做公益 獲傑出志工獎

中央社2018/03/11 12:38
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北11日電）嘉義高中學生陳柏翰因早產造成視網膜病變，仍積極投入公益服務，用音樂陪伴長者，用演講分享生命故事，今天獲頒保德信傑出志工獎。他說，只要願意付出，得到的會比付出的更多。

保德信青少年基金會今天舉行第18屆保德信青少年志工菁英獎頒獎典禮，這屆共有4032人報名，最後選出30位傑出志工獎得主。

嘉義高中二年級學生陳柏翰，因早產造成視網膜病變，導致左眼全盲，右眼視力僅剩0.01，只能勉強看到5公分以內的明顯物體，但他沒有被缺陷打倒，不僅學會點字、盲用電腦，還能演奏鋼琴、陶笛，更投入志工服務，獲選保德信傑出志工獎。

陳柏翰表示，學習音樂是因在失落挫折時，音樂能給予自己安慰，還能成為帶給別人笑容的媒介；自求學以來，獲得社會很多資源協助，一直希望有機會能回饋，所以小學開始，跟著在高中任教的姑姑參與社區服務，除了為長者演奏樂曲，也會和他們互動聊天。

升上高中後，陳柏翰在弟弟陪伴下，展開校園公益演講計畫，到許多學校分享自己的生命故事，希望傳達正面生活的態度與能量。

陳柏翰說，這個社會很溫暖，只要願意敞開心胸走出去，雖然偶爾有些不友善行為或言語，但他相信那是因為不瞭解，而非惡意，並希望透過演講，讓大家更瞭解視障者，藉此消除隔閡，也提醒視障學生可以主動提出需求，讓其他人知道如何協助，而自己在志工服務過程中，也體會到「只要你願意付出，得到的會比付出的更多」。

宜蘭縣羅東高商三年級學生羅弘杰，母親來自印尼，父親領有重大傷病卡，雖然家庭環境較艱辛，但他除了課餘打工貼補家用，也在學校投入公益服務，還曾發起「一旗助學」活動，幫助非洲的小朋友，同樣獲得保德信傑出志工獎。

羅弘杰表示，國中時開始當志工，是因為升學能夠加分才去做，但投入服務後才發現，當志工很有意義；他升上高中後，在學校也積極投入淨灘、課輔等公益服務，有一次他在網路看到非洲小朋友拎著黑色塑膠袋裝書本鉛筆，而當時適逢總統大選，各處留下很多選舉旗幟，因此他號召同學回收選舉旗幟製成束口袋，送給非洲學生當書包使用。

「取之於社會，用之於社會」，羅弘杰說，因為受到很多社會資源幫助，也希望能有機會回饋，做志工除了幫助他人，也能學到團隊合作、領導等能力。已錄取清華大學的他，盼未來用所學為弱勢族群發聲、爭取權益。（編輯：張芷瑄）1070311

老婦身體不適困公園 暖警...兩岸論壇 國民黨：規劃吳...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan