謝祖武任演藝學程主任 與學子談成功關鍵

謝祖武表示，不少人挑戰他為何能到城市科大擔任演藝學程主任，雖然自己不是教理論的能手，卻會以一個專業演員的生命故事帶學生學習，教學生如何編劇、演戲與導戲，一窺演藝工作全貌。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，許多年輕人有明星夢，為了讓想進藝能產業的學子，了解基本功的重要，演藝學程與流行音樂學程於3月10日、11日舉行說明會，邀演藝學程主任謝祖武與流行音樂學程主任薛忠銘分享。

謝祖武在昨天的說明會上，分享在片場的經歷，他談到自己第一份工作雖然是買便當，但他所買過的便當絕對最好吃，因為他會一一先試吃確定口味，他認為「工作態度是成功關鍵之一」，夢想絕不是想想而已，要靠努力的汗水來實踐。

謝祖武的兒子今年剛好要參加國中會考，他雖不捨小孩疲累，卻深知這是社會的競爭法則，而在藝能產業，負責任的態度是首要條件，沒有態度就會被這個行業淘汰，他也提醒年輕人「來自哪裡不重要，明天要去何方才重要」。

另外，說明會上也有不少學子、家長詢問流行音樂未來出路，薛忠銘表示，未來可以投入的工作包括詞曲創作人、音樂專輯製作、專業錄音師、詞曲版權經紀人、歌唱表演藝人等，而系上實習機會多元，他認為學生就像璞玉，只要經過細心雕琢必能發揮更大價值。（編輯：張芷瑄）1070311