捷運南北環等未納前瞻 交部：考量資源分配

（中央社記者汪淑芬、王鴻國台北11日電）國民黨新北市長參選人侯友宜質疑台北捷運環狀線第二階段南北環段、汐止民生線為何未納入前瞻軌道建設。交通部今天回應，當時考量資源分配，後續仍可編公務預算。

侯友宜在臉書上表示，行政院長賴清德週三要來新北市地方座談，是各縣市中倒數第二站。希望新北市政府及民代能為市民請問賴清德，為什麼新北市的捷運南環、北環、汐止民生線無法納入前瞻計畫的軌道建設。

他表示，這都是政黨輪替前行政院已經核定的路線，「政黨輪替後就不算數了嗎？」難道下次政黨輪替時，前瞻計畫也就歸零了，「拜託賴院長給新北市民一個說法」。