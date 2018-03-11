捷運南北環等未納前瞻 交部：考量資源分配

（中央社記者汪淑芬、王鴻國台北11日電）國民黨新北市長參選人侯友宜質疑台北捷運環狀線第二階段南北環段、汐止民生線為何未納入前瞻軌道建設。交通部今天回應，當時考量資源分配，後續仍可編公務預算。
侯友宜在臉書上表示，行政院長賴清德週三要來新北市地方座談，是各縣市中倒數第二站。希望新北市政府及民代能為市民請問賴清德，為什麼新北市的捷運南環、北環、汐止民生線無法納入前瞻計畫的軌道建設。
他表示，這都是政黨輪替前行政院已經核定的路線，「政黨輪替後就不算數了嗎？」難道下次政黨輪替時，前瞻計畫也就歸零了，「拜託賴院長給新北市民一個說法」。
另名參選人周錫瑋受訪時質疑新台幣8800億前瞻計畫是撒錢綁樁，他表示，這些錢可以做很多事，包括小朋友的教育教養，以及年輕人電競、雲端產業發展，政府若能鼓勵，年輕人就能有很好基礎，雙北軌道也應有更新的設計。
交通部發布新聞稿回應，當時是考量對各縣市的資源分配，及公務預算與特別預算間的衡平，新北市已有3項計畫納入前瞻，總經費821.38億元。
根據交通部提供的資料，前瞻軌道建設已納入新北市政府3項建設，其中淡海輕軌第一期預計今年營運，第二期民國114年底營運，三鶯線預計113年底完工，安坑輕軌預計110年底完工。
交通部說，除淡海輕軌第一期外，其它尚需4至8年工期，為加速進行與督導，所以納入前瞻軌道建設中。
交通部表示，南北環段總經費1378.87億元，汐止民生線總經費1159.98億元，效益將依捷運審查要點循序審議，後續台北市及新北市意見經整合並奉行政院核定後，仍可依進度循公務預算程序編列預算。
交通部說，不管是納入前瞻或後續要申請的計畫，交通部和行政院都有嚴格審查程序，包括可行性研究、綜合規劃、環評及設計，歡迎新北市政府按照程序來申請。（編輯：唐聲揚）1070311